Twitter увеличит лимит символов в постах с 280 до 4000

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что увеличит число максимально допустимых символов в постах с 280 до 4000, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом стало известно, когда Маск в Twitter ответил утвердительно на соответствующий вопрос пользователя соцсети .

Ранее миллиардер пообещал создать свой смартфон в случае, если Twitter исчезнет из основных магазинов для приложений - App Store и Google Play.