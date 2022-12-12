open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Twitter увеличит лимит символов в постах с 280 до 4000 Сегодня, 03:36
47
Сегодня, 03:36
47

Twitter увеличит лимит символов в постах с 280 до 4000

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск сообщил, что увеличит число максимально допустимых символов в постах с 280 до 4000, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом стало известно, когда Маск в Twitter ответил утвердительно на соответствующий вопрос пользователя соцсети . 

Ранее миллиардер пообещал создать свой смартфон в случае, если Twitter исчезнет из основных магазинов для приложений - App Store и Google Play.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Twitter #Социальные Сети
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:36
47
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх