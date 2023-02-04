"Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок

Фото: Instagram/imanbekmusic

Обладатель "Грэмми", казахстанец Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, начал раскручивать собственный бренд кроссовок. Однако не всем его фанатам понравилась рекламная акция кумира, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram всемирно известный саунд-продюссер сообщил о том, что его собственная линейка обуви уже в продаже, опубликовав фото светлых кроссовок с надписью Imanbek на подошве.

"А ничего, что твоё имя будут топтать? Зачем в стельку написали имя?", — возмутились некоторые фанаты.

Нашлись комментаторы, которые обратили внимание, что в составе имени "Иманбек" имеет священное значение, которое ни в коем случае нельзя писать на обуви.

Некоторые фанаты предложили Иманбеку писать своё имя не на кроссовках, а на смокинге, так, по их мнению, обладатель "Гремми" будет выглядеть солиднее.

Однако многие подписчики поддержали музыканта, призвав его не слушать завистников. Кто-то даже сравнил Иманбека с Майклом Джорданом, чьё имя на ботинках стало трендом.

Напомним, 15 марта 2021 года уроженец города Аксу Павлодарской области, простой, в то время, железнодорожник Иманбек Зейкенов завоевал золотую статуэтку "Грэмми" за ремикс на песню "Roses" исполнителя Saint JHN. Таким образом, казахстанец стал первым в странах СНГ человеком, взявшим эту награду.

С тех пор музыкант не остался в тени своего первого мирового достижения, а отметился еще во многих рейтингах и конкурсах, выспустил бесчётное колличество коллобораций со звёздами из разных стран. Ещё в начале своей карьеры Imanbek, признавался, что хочет раскуить свой собственный бренд. Саунд-продюссер предполагал, что скорее всего это будет спортивная одежда или обувь.

А совсем недавно, на YouTube начал выходить сериал "Завод" с участием Иманбека.