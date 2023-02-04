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  • "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок
Instagram/imanbekmusic Сегодня, 22:17
303
Сегодня, 22:17
303
Фото: Instagram/imanbekmusic

"Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок

Обладатель "Грэмми", казахстанец Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, начал раскручивать собственный бренд кроссовок. Однако не всем его фанатам понравилась рекламная акция кумира, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram всемирно известный саунд-продюссер сообщил о том, что его собственная линейка обуви уже в продаже, опубликовав фото светлых кроссовок с надписью Imanbek на подошве.

"А ничего, что твоё имя будут топтать? Зачем в стельку написали имя?", — возмутились некоторые фанаты.

Нашлись комментаторы, которые обратили внимание, что в составе имени "Иманбек" имеет священное значение, которое ни в коем случае нельзя писать на обуви.

Некоторые фанаты предложили Иманбеку писать своё имя не на кроссовках, а на смокинге, так, по их мнению, обладатель "Гремми" будет выглядеть солиднее.

Однако многие подписчики поддержали музыканта, призвав его не слушать завистников. Кто-то даже сравнил Иманбека с Майклом Джорданом, чьё имя на ботинках стало трендом.

Напомним,  15 марта 2021 года уроженец города Аксу Павлодарской области, простой, в то время, железнодорожник Иманбек Зейкенов завоевал золотую статуэтку "Грэмми" за ремикс на песню "Roses" исполнителя Saint JHN. Таким образом, казахстанец стал первым в странах СНГ человеком, взявшим эту награду. 

С тех пор музыкант не остался в тени своего первого мирового достижения, а отметился еще во многих рейтингах и конкурсах, выспустил бесчётное колличество коллобораций со звёздами из разных стран. Ещё в начале своей карьеры Imanbek, признавался, что хочет раскуить свой собственный бренд. Саунд-продюссер предполагал, что скорее всего это будет спортивная одежда или обувь.

А совсем недавно, на YouTube начал выходить сериал "Завод" с участием Иманбека.

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#Иманбек Зейкенов #Imanbek #шоу-бизнес
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:17
303
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