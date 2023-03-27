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Сегодня, 06:00
207
207Фото: olx.kz
Тушёнку Каз ССР продают в Петропавловске
В Петропавловске продают раритетную тушёнку 1960 года выпуска, передаёт BaigeNews.kz.
Продавец "деликатеса" указал, что товар для ценителей и коллекционеров.
"Тушёнка и каша с говядиной Каз ССР . Петропавловского мясокомбината 1960-х годов. Для ценителей и коллекционеров. Цена 30000 тысяч", - говорится в объявлении.
На фото прикрепленном к объявлению можно рассмотреть ГОСТ, по которому изготовили тушенку, вес и стоимость в копейках.
Судя по указанным на банках ГОСТам, две из них произвели до 1985-го года – именно до этого времени действовали ГОСТ 5284-56. После – изменился на 5284-84. Тушенку, приготовленную по такому ГОСТу, тоже предлагает продавец.
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