Тушёнку Каз ССР продают в Петропавловске

Фото: olx.kz

В Петропавловске продают раритетную тушёнку 1960 года выпуска, передаёт BaigeNews.kz.

Продавец "деликатеса" указал, что товар для ценителей и коллекционеров.

"Тушёнка и каша с говядиной Каз ССР . Петропавловского мясокомбината 1960-х годов. Для ценителей и коллекционеров. Цена 30000 тысяч", - говорится в объявлении.

На фото прикрепленном к объявлению можно рассмотреть ГОСТ, по которому изготовили тушенку, вес и стоимость в копейках.

Судя по указанным на банках ГОСТам, две из них произвели до 1985-го года – именно до этого времени действовали ГОСТ 5284-56. После – изменился на 5284-84. Тушенку, приготовленную по такому ГОСТу, тоже предлагает продавец.