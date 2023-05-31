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Тушу мёртвого тюленя в луже крови обнаружили в Актау
Тушу мёртвого тюленя в луже крови обнаружили в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Мёртвое животное обнаружила на набережной на достаточно большом расстоянии от моря. Как оно там оказалось, неизвестно.
"Гуляя с собакой по морю, напротив гостиницы в 15-м микрорайоне, я обнаружила мёртвого тюленя около мусорного бака. Мордочка была разбита, вся в крови. Видно, что кто-то притащил его тушу к мусорке", — сообщила жительница города.
Местные жители сразу же вызвали специалистов. Люди предположили, что тюленю были нанесены травмы.
Экологи рассказали, что определить причину гибели животного невозможно, так как туша тюленя уже начала разлагаться.
"Сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства продолжают мониторинг береговой зоны Каспийского моря. 30 мая на место, где была обнаружена туша тюленя, приехала рабочая группа, включающая представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Из-за того, что туша морского животного была в состоянии сильного разложения, невозможно было взять гистологические пробы для определения причины гибели тюленя", — рассказали в ведомстве.
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