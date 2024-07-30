Тушить пожары в нескольких областях Казахстана будет нечем

Устаревшая пожарная техника, недостаточное количество лесных пожарных станций и вышек, а также систем раннего обнаружения, Министерство экологии и природных ресурсов опубликовало результаты контрольных проверок в июне этого года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании Правительства сообщил, что до сих пор акиматами областей никаких мер по строительству лесных пожарных станций и пожарно-наблюдательных вышек не предпринято.

Всего же сельхозформированиям выдано 13 000 предписаний и уведомлений. Государственной лесной охраной выявлено 13 лиц, виновных в возникновении пожара. С них взыскано 7 млн. 500 тыс. тенге административных штрафов и более 700 тыс. тенге ущерба.

Но есть и положительная динамика: принятые меры позволили сократить площадь лесных пожаров в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а именно с 110,6 тыс. га до 36,2 тыс. га. В лесах республики в целом зарегистрирован 161 пожар, при этом не было допущено переходов в верховой пожар.

"В целом к началу пожароопасного сезона приведены в готовность 12 900 человек государственной лесной охраны и 3 300 человек работников лесных пожарных станций, из которых сформировано 710 боевых расчетов. На постоянное дежурство выставлено 482 пожарные машины, 228 малых лесных пожарных комплексов, 1 518 тракторов, 1 307 патрульных машин и 129 беспилотных летательных аппаратов. Лесовладельцами проведены работы по уходу за существующими минполосами – 141 тыс. км и созданию новых – 5 400 км, что составляет 97,5% от плана на первое полугодие. Вместе с тем, АО "Казавтожол" работы по уходу за минполосами проведены только на 60%", – сообщил Ерлан Нуралиевич.

При этом в лесах, находящихся в ведении акиматов, в этом году пожаров было меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 71 против 269, но охватили они гораздо большую площадь 30,5 тыс. га против 5,8 тыс. га. Основной их причиной стал переход огня со степи на территорию гослесфонда.

В лесах, находящихся в ведении Министерства, также произошло меньше пожаров – 90 в этом году, 328 – за аналогичный период прошлого. И по площади они пострадали меньше – 5,7 тыс. га против 104,8 тыс. га. Больше всего досталось борам Прииртышья от разрядов молний: в Семей орманы – 43, в Ертіс орманы – 23 случаев.

В первые в этом году выделены бюджетные средства на обеспечение 15 авиаточек – для тушения лесных пожаров было закуплено 16 вертолетов и 3 самолета.

Как сообщил Ерлан Нысанбаев, впервые за годы Независимости в 6 областях страны: в Усть-Каменогорске, Алматы, Семее, Павлодаре, Кокшетау и Костанае дополнительно вышли на дежурства вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. ВДо этого борта применялись лишь в Усть-Каменогорске и Алматы. 3 вертолета с водосливными устройствами для тушения крупных пожаров теперь есть и в городе Семей.

Впервые за всю историю лесного хозяйства Казахстана на закуп техники было выделено необходимое финансирование. А ведь степень ее износа составляет 72%! За счет бюджета и лизинга, а это 47 млрд. тенге, обещают полностью обновить автопарк – приобрести 428 пожарных машин, 389 малых лесопожарных комплексов, 387 тракторов, 104 патрульных машин.

Был брошен камень и в огород акиматов Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Улытау. Здесь статью из местного бюджета день предусмотрели только на закуп оборудования и инвентаря, а вот пожарных машин и МЛПК не будет. Особо отличился акимат Актюбинской области, здесь средства на материально-техническое оснащение лесхозов вообще не выделены.