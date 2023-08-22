  • 22 Августа, 01:28
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Тушить пожар в Наурузумском заповедники помогают силы трех регионов РК

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рixabay.com Сегодня, 00:32
Сегодня, 00:32
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Фото: рixabay.com

21 августа в 10 км от села Караменды на территории Бишагашского лесного хозяйства произошло загорание сухой травы с переходом на лесную зону, на предварительной площади 50 га, пожар низовой отдельными очагами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На 22:00 часов осуществлен сбор дополнительных сил и средств в количестве 115 человек л/с и 23 единицы техники ДЧС г. Астана, Акмолинской, Актюбинской областей", - сообщили в МЧС.

В 07:00 часов 22 августа планируется вылет 2 единиц вертолетной техники АО "Казавиаспас" и Минобороны.
Для забора воды в 30 км. от места пожара имеется озеро "Жарколь".

По состоянию на 22.00 часов на месте пожара температура воздуха 28 С, ветер северо-западный 4-5 м/с.

Ранее сообщалось, что сразу несколько очагов горения обнаружено в Наурзумском заповеднике  Костанайской области.

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