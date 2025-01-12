Туши тюленей и птиц разлагаются близ Актау
Они находятся здесь с прошлогоднего осеннего мора, предполагают местные жители.
Сегодня, 04:10
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Сегодня, 04:10Сегодня, 04:10
30Фото: lada.kz
Близ Актау местные жители нашли туши тюленей и птиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Люди обнаружили две тушки тюленей вечером 11 января в разных локациях около базы отдыха Caspiy Life. По предположению отдыхающих, тела млекопитающих находятся здесь с прошлогоднего осеннего мора и разлагаются.
Местные жители застали также мёртвых птиц, среди которых были вальдшнеп, чайки и лебеди.
В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области сообщили, что их специалисты проведут мониторинг береговой полосы. О результатах будет сообщено дополнительно.