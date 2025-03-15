Министр по чрезвычайным ситуации Казахстана Чингис Аринов находится в Алматинской области, где в эти минуты тушат пожар третьего ранга опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: МЧС РК

В селе Жаналык Талгарского района продолжают ликвидировать огонь на заводе по выпуску резиновых шин.

"Непосредственно координирует и руководит тушением пожара министр по ЧС РК, генерал-майор Чингис Аринов, который находится в Алматинской области по рабочей командировке", — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации пожара участвуют около 40 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС Алматинской области и Алматы.

Напомним, работу огнеборцев осложняет высокая температура и большая пожарная нагрузка. Информация о пострадавших в службу 112 не поступала.