Тушением пожара на заводе резиновых шин лично руководит глава МЧС
Информация о пострадавших в службу 112 не поступала.
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Министр по чрезвычайным ситуации Казахстана Чингис Аринов находится в Алматинской области, где в эти минуты тушат пожар третьего ранга опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Фото: МЧС РК
В селе Жаналык Талгарского района продолжают ликвидировать огонь на заводе по выпуску резиновых шин.
"Непосредственно координирует и руководит тушением пожара министр по ЧС РК, генерал-майор Чингис Аринов, который находится в Алматинской области по рабочей командировке", — говорится в сообщении ведомства.
В ликвидации пожара участвуют около 40 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС Алматинской области и Алматы.
Напомним, работу огнеборцев осложняет высокая температура и большая пожарная нагрузка. Информация о пострадавших в службу 112 не поступала.