  • 15 Марта, 16:03
  • BAIGENEWS

Тушением пожара на заводе резиновых шин лично руководит глава МЧС

Информация о пострадавших в службу 112 не поступала.

Сегодня, 15:12
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:12
Сегодня, 15:12
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Фото: МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуации Казахстана Чингис Аринов находится в Алматинской области, где в эти минуты тушат пожар третьего ранга опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

генерал-майор Чингис Аринов руководит тушением пожара

Фото: МЧС РК

В селе Жаналык Талгарского района продолжают ликвидировать огонь на заводе по выпуску резиновых шин.

"Непосредственно координирует и руководит тушением пожара министр по ЧС РК, генерал-майор Чингис Аринов, который находится в Алматинской области по рабочей командировке", — говорится в сообщении ведомства.

В ликвидации пожара участвуют около 40 человек личного состава и 12 единиц техники ДЧС Алматинской области и  Алматы.

Напомним, работу огнеборцев осложняет высокая температура и большая пожарная нагрузка. Информация о пострадавших в службу 112 не поступала.

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