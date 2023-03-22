Тұсаукесер для 85 малышей провели на площади Кызылорды

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В Кызылорде для 85 малышей из малообеспеченных и неполных семей провели церемонию "тұсаукесер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Церемония прошла на городском Арбате. Здесь же прошёл конкурс "көлтауысар" и свадебный обряд "беташар".

В областном центре каждый из семи предпраздничных дней проходит под своим названием и тематикой. Началась неделя со светлого праздника Амал. Затем - День истории, чистоты, спортивных игр и молодёжи. А 21 марта в регионе посвятили 85-летию образования Кызылординской области.