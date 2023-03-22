- Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции 07:35 21
- Тұсаукесер для 85 малышей провели на площади Кызылорды 06:15 211
- Мужчина с ножом завёл школьников к себе домой и заставил отжиматься 05:22 341
- Очередь из фур на границе с КНР сократилась в четыре раза за неделю — НПП 04:40 339
- В Талдыкоргане появился памятник Абаю Кунанбаеву 03:31 365
- Новая авария произошла на ТЭЦ Риддера 02:39 370
- В Актюбинской области начали оценивать ущерб сельчан от паводков 01:22 357
- Информацию о возможном повторном землетрясении в Казахстане назвали ложной 00:16 692
- Землетрясение произошло в ряде городов Казахстана 21.03.2023 723
- Гражданина Нигерии осудили в Атырау за покупку наркотиков 21.03.2023 396
- Жанкош Тураров победил мексиканца и взял титул чемпиона мира 21.03.2023 569
- Сильный ветер и гроза: в каких регионах ожидается шторм 21.03.2023 487
- Как идёт строительство плотины в предгорьях Алматы 21.03.2023 455
- Карина Ибрагимова техническим нокаутом победила соперницу из Азербайджана 21.03.2023 509
- Пропавшего шестилетнего мальчика нашли таразские полицейские 21.03.2023 502
- Сплав разных культур: как отметили Наурыз в Ассамблее народа Казахстана 21.03.2023 511
- Президент посетил концерт, посвящённый творчеству Шамши Калдаякова 21.03.2023 513
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 558
- Алуа Балкибекова одолела россиянку на чемпионате мира по боксу 21.03.2023 634
- В WhatsApp появится возможность закреплять сообщения 21.03.2023 492
- Токаеву показали шоу наездников Nomad Stunts 21.03.2023 505
- Поезд "Павлодар – Туркестан" украсили фотографиями достопримечательностей Прииртышья 21.03.2023 600
- Горный курорт Шымбулак хотят внести в Книгу рекордов Гиннеса 21.03.2023 572
- Юные казахстанские теннисистки узнали соперниц на чемпионате мира в категории до 14 лет 21.03.2023 496
- Канело надел чапан и поздравил казахстанцев 21.03.2023 620
- Касым-Жомарту Токаеву подарили щенка по кличке Наурыз 21.03.2023 585
- На выставке собак породы тазы побывал глава государства 21.03.2023 511
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 701
- Президент принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы" 21.03.2023 517
- Рыбакина обратилась к казахстанцам после победы в США 21.03.2023 1104
- Токаев пригласил Шавката Рахмонова к себе на приём 21.03.2023 578
- Президент Казахстана завершает выстраивание нового властного контура — российские СМИ 21.03.2023 565
- Рискнуть и остаться: переселенцы с юга рассказали о покорении севера 21.03.2023 629
- Настоящий той в честь Наурыза устроили в посольстве США 21.03.2023 534
- Праздничный дастархан, национальные игры и обряды: как СМИ отметили Наурыз 21.03.2023 962
- Коронавирусом за сутки заразились 70 казахстанцев 21.03.2023 530
- Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом 21.03.2023 460
- Экс-лидер "Астаны" нашёл способ избежать тюремного срока 21.03.2023 591
- Необычным видео поздравила казахстанцев пресс-служба президента 21.03.2023 733
- Тяжёлая работа: Алимханулы выложил в Сеть видео своих тренировок 21.03.2023 601
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 755
- 783 улицы переименовано в Алматы за 12 лет 21.03.2023 656
- Сократить прогулки 21 марта рекомендовали жителям восьми городов 21.03.2023 631
- Китайские студенты сразились в знании казахского языка 21.03.2023 578
- Говорящую юрту создали школьники из Павлодарской области 21.03.2023 746
- Безвозмездные субсидии обещала сельчанке ее знакомая в Жетысае 21.03.2023 560
- Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч 21.03.2023 735
- Новые автобусы получили школы в Костанайской области 21.03.2023 579
- Сорвал погоны и обматерил полицейского нарушитель ПДД в Туркестанской области 21.03.2023 790
- Астанчанин погиб в жутком ДТП 21.03.2023 856
- Казахстан стал самой счастливой страной 21.03.2023 648
- Столичные школьники играют на переменах в асык ату 21.03.2023 646
- Сотрудник МВД установил рекорд по буксировке боевого вертолета 20.03.2023 846
- Напавшего на жену с ребёнком директора школы отпустили из зала суда в Актобе 20.03.2023 820
- Куда сходить на Наурыз в Астане, Алматы и Шымкенте 20.03.2023 2971
- Участок улицы Бейсековой перекроют в Астане 20.03.2023 646
- Миссия США в Казахстане надеется на сотрудничество с новыми членами мажилиса 20.03.2023 653
- Бесплатные автобусы будут ходить в Астане с 22 марта 20.03.2023 1096
- Face ID появится в аэропорту Астаны 20.03.2023 603
- НПК готова к совместной конструктивной работе с другими партиями 20.03.2023 680
- Движение транспорта ограничат в Алматы на Наурыз 20.03.2023 633
- Глава ЦИК прокомментировал возможные нарушения на выборах, которые попали в Сеть 20.03.2023 835
- 18 членов участковых избирательных комиссий привлекли к ответственности 20.03.2023 633
- Кто из самовыдвиженцев стал депутатом мажилиса в Казахстане 20.03.2023 4570
- Лидеры КНР и США поздравили Токаева с праздником Наурыз 20.03.2023 1173
- Предварительные итоги выборов: что говорят эксперты 20.03.2023 682
- Делал всё, что мог - Елжан Биртанов о пандемии, вакцинах и своих ошибках 20.03.2023 769
- Выборы 2023: Оппозиционная партия ОСДП впервые прошла в Парламент 20.03.2023 1530
- Миссия наблюдателей СНГ оценила организацию выборов в Казахстане 20.03.2023 832
- Имам призвал работодателей не нагружать подчинённых, держащих оразу 20.03.2023 680
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 529
- Мы – в лидерах: штаб кандидата Бакытжана Базарбека подвёл итоги выборов 20.03.2023 702
- "Против нас использовали технологии" - Стамбеков о выборах в депутаты 20.03.2023 745
- Кайрату Кудайбергену продлили арест в Алматы 20.03.2023 773
- В каких регионах Казахстана самый высокий риск паводков 20.03.2023 621
- Каким будет курс доллара в праздничные дни в Казахстане 20.03.2023 650
- Процесс голосования прошёл гладко - наблюдатель ОБСЕ 20.03.2023 615
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 726
- "КазТрансОйл" успешно отгрузило казахстанскую нефть на экспорт 20.03.2023 607
- Акции "КазМунайГаза" упали в цене до стоимости размещения 20.03.2023 687
Сегодня, 06:15
211
211Фото: dimashnews.com / иллюстративное фото
Тұсаукесер для 85 малышей провели на площади Кызылорды
В Кызылорде для 85 малышей из малообеспеченных и неполных семей провели церемонию "тұсаукесер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Церемония прошла на городском Арбате. Здесь же прошёл конкурс "көлтауысар" и свадебный обряд "беташар".
В областном центре каждый из семи предпраздничных дней проходит под своим названием и тематикой. Началась неделя со светлого праздника Амал. Затем - День истории, чистоты, спортивных игр и молодёжи. А 21 марта в регионе посвятили 85-летию образования Кызылординской области.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 554
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 751
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 3443
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 825
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 907
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1035
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 973
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 927
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 981
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 7066
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1621
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3390
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2664
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 7931
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1257
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1329
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1224
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4644
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1209
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6486
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3456
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1828
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18548
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4111
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3257
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2141
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3090
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20684
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2820
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2221
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 1993
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2199
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6264
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 10987
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2564
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3900
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2885
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15420
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 3420
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2542
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2230
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5269
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2630
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4211
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4430
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6107
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 11709
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2685
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3583
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 37389
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2729
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 2987
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3601
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2834
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 5990
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3875
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3524
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7154
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 3971
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3112
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3351
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14139
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3275
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 13092
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16284
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3590
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5259
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2592
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8546
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17900
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26872
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4884
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3751
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 4972
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 3264
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3601
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 44251
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 3277
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 5106
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 6873
-
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 529
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 726
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 598
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1417
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1169
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1003
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1016
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1311
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1208
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 998
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1593
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1119
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1490
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1561
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1509
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1525
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6393
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1662
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1743
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1755
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 1928
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1689
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2428
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 1941
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 1954
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2605
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2279
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2082
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2807
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2709
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2594
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2405
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3239
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3557
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3101
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4005
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3759
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3233
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3687
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 3961
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3258
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4248
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4140
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4048
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4624
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3535
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3860
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 3970
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4417
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4292
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4884
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4556
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4215
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3873
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4008
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4387
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4866
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4964
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5082
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4893
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 6427
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5621
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4751
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5232
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4715
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4404
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4690
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4725
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4916
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5430
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5439
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4434
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6236
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5002
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5464
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 4975
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5410
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5514
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 6277
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4755