Турция закрыла небо для самолета президента Израиля

Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля Ицхака Герцога через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

Герцог отменил свой визит в Азербайджан в Баку на конференцию ООН по изменению климата (COP29) из-за запрета Турции на использование им ее воздушного пространства.