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Турция закрыла небо для самолета президента Израиля

Сегодня, 08:35
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profitrealestate.ru Сегодня, 08:35
Сегодня, 08:35
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Фото: profitrealestate.ru

Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля Ицхака Герцога через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

Герцог отменил свой визит в Азербайджан в Баку на конференцию ООН по изменению климата (COP29) из-за запрета Турции на использование им ее воздушного пространства.

"К сожалению, несколько дней интенсивных переговоров по дипломатическим каналам не дали результатов. Азербайджан предоставил благоприятные условия для участия всех сторон в конференции по климату, но ситуация вокруг визита президента Израиля возникла по причинам, не зависящим от нашей страны", - цитирует издание высокопоставленного чиновника в МИД Азербайджана.

 

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