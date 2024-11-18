Турция закрыла небо для самолета президента Израиля
Сегодня, 08:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:35Сегодня, 08:35
164Фото: profitrealestate.ru
Турция отказалась пропустить самолет президента Израиля Ицхака Герцога через свое воздушное пространство для пролета в Азербайджан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на турецкую газету Milliyet.
Герцог отменил свой визит в Азербайджан в Баку на конференцию ООН по изменению климата (COP29) из-за запрета Турции на использование им ее воздушного пространства.
"К сожалению, несколько дней интенсивных переговоров по дипломатическим каналам не дали результатов. Азербайджан предоставил благоприятные условия для участия всех сторон в конференции по климату, но ситуация вокруг визита президента Израиля возникла по причинам, не зависящим от нашей страны", - цитирует издание высокопоставленного чиновника в МИД Азербайджана.
Самое читаемое
- В изнасиловании девочки в Павлодарской области подозревают отчима
- В Жамбылской области полицейский выстрелил в спину коллеге
- Массовую резню устроил китайский студент из-за несданного экзамена
- В Атырау закрыли мост между Европой и Азией стоимостью почти 10 млрд тенге
- Леонид Агутин посетил могилу Батырхана Шукенова в Алматы