Турция выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Посольства Казахстана в Турции из Турецкой Республики экстрадирована гражданка Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.

"Подозреваемая в период с 2022 по 2023 годы, являясь бухгалтером одной коммерческой организации в городе Алматы, путем внесения ложных сведений в платежные поручения, присвоила вверенные ей денежные средства на сумму около 27 миллионов тенге", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

После совершения преступления злоумышленница скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.



В августе этого года она была задержана на территории Турции, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана была передана казахстанским правоохранительным органам.