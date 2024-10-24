В ответ на теракт: Турция ударила по объектам курдов в Сирии и Ираке

После теракта, случившегося в Анкаре 23 октября, военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Курдской рабочей партии (КРП) на севере Ирака и Сирии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TRT Haber. Об этом сообщило министерство обороны Турции.

По данным турецкого оборонного ведомства, в результате авиаударов в общей сложности были "успешно уничтожены 32 цели, принадлежавшие террористам".

В заявлении отмечается, что были приняты "все меры предосторожности", чтобы не допустить причинения вреда гражданскому населению.

Воздушные операции продолжаются.