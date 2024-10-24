В ответ на теракт: Турция ударила по объектам курдов в Сирии и Ираке
Сегодня, 08:42
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Сегодня, 08:42Сегодня, 08:42
194Фото: trthaber.com
После теракта, случившегося в Анкаре 23 октября, военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам Курдской рабочей партии (КРП) на севере Ирака и Сирии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TRT Haber. Об этом сообщило министерство обороны Турции.
По данным турецкого оборонного ведомства, в результате авиаударов в общей сложности были "успешно уничтожены 32 цели, принадлежавшие террористам".
В заявлении отмечается, что были приняты "все меры предосторожности", чтобы не допустить причинения вреда гражданскому населению.
Воздушные операции продолжаются.
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