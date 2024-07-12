Турция пожелала стать полноправным членом ШОС

Турция пожелала стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО, передаёт BaigeNews со ссылкой на "МИР24".

Турецкий лидер отметил, что он обсуждал данный вопрос с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на саммите ШОС, который прошел в Астане. Там же лидер Турции рассказал, что стремится развивать отношения с Россией и Китаем в рамках организации, информирует TRT Haber.

"Целью Турции, которая сейчас является наблюдателем в ШОС, является полноправное членство в организации. Теперь она должна присоединиться к "шанхайской пятерке", – пожелал Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее полноправным членом ШОС стала Беларусь.