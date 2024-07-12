Турция пожелала стать полноправным членом ШОС
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Турция пожелала стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО, передаёт BaigeNews со ссылкой на "МИР24".
Турецкий лидер отметил, что он обсуждал данный вопрос с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на саммите ШОС, который прошел в Астане. Там же лидер Турции рассказал, что стремится развивать отношения с Россией и Китаем в рамках организации, информирует TRT Haber.
"Целью Турции, которая сейчас является наблюдателем в ШОС, является полноправное членство в организации. Теперь она должна присоединиться к "шанхайской пятерке", – пожелал Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее полноправным членом ШОС стала Беларусь.
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