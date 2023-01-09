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Лента новостей

instagram.com/berikuali 9 Января, 22:33
1080
9 Января, 22:33
1080
Фото: instagram.com/berikuali

Турсынбек Кабатов стал креативным продюсером "Хабара"

Актёр Турсынбек Кабатов назначен креативным продюсером АО "Агентство Хабар". Об этом сообщил председатель правления медиахолдинга Берик Уали, передаёт BaigeNews.kz.

"Благодаря таланту и неустанному труду Турсынбек Амангалиулы добивается успеха в любом начинании, за которое берётся. Своими шутками он затрагивает актуальные проблемы общества. Такие проекты как "Cover show", проводимые Турсынбеком Кабатовым на телеканале "Хабар", показали высокие результаты и стали одними из самых успешных программ для агентства. На новой должности Турсынбек Амангалиулы займётся разработкой и координацией новых интересных проектов, которые привлекут внимание зрителей. Пожелаем коллеге творческих успехов", - написал Бери Уали в соцсетях.

 
 
 
 
 
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Публикация от Берік Уәли (@berikuali)

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#телевидение
BaigeNews.kz
9 Января, 22:33
1080
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