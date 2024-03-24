Турсынбай Кулахмет победил "Рэмбо" в кровавом финале

Казахстанский боксёр Турсынбай Кулахмет провел финальный поединок на международном турнире имени Альгирдаса Шоцикаса в Каунасе (Литва), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 80 килограммов Кулахмет сразился за "золото" с британцем Рамтином Мусой по прозвищу "Рэмбо" и победил его решением судей. Отметим, что в третьем раунде Кулахмет получил сильное рассечение.

Таким образом, Турсынбай Кулахмет закончил выступление на турнире с золотой медалью. Добавим, что Кулахмет является бронзовым призером чемпионата мира-2019 и чемпионом Азии-2019. Также Турсынбай выступает на профи-ринге, где на данный момент имеет рекорд 6-1, 4 КО. Свой последний бой в профессионалах 30-летний казахстанец провел в декабре.