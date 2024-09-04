Турсынай Кабыл завершила участие в Паралимпийских играх без медали
Сегодня, 21:30
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Сегодня, 21:30Сегодня, 21:30
112Фото: t.me/mediaparis2024
Выступавшая в категории до 45 килограммов в пара пауэрлифтинге казахстанка Турсынай Кабыл заняла шестое место на Паралимпийских играх в Париже. Её результат - 95 килограммов, передаёт BaigeNews.kz.
Золотую медаль соревнований завоевала спортсменка из Китая Гуо Линлин с результатом 123 килограмма. Это новый мировой рекорд.
Серебряную медаль получила спортсменка из Великобритании Зои Ньюсон с результатом 109 килограммов. Бронзовая досталась спортсменке из Турции Муратлы Назмие с результатом 108 килограммов.
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