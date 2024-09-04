Турсынай Кабыл завершила участие в Паралимпийских играх без медали

Выступавшая в категории до 45 килограммов в пара пауэрлифтинге казахстанка Турсынай Кабыл заняла шестое место на Паралимпийских играх в Париже. Её результат - 95 килограммов, передаёт BaigeNews.kz.

Золотую медаль соревнований завоевала спортсменка из Китая Гуо Линлин с результатом 123 килограмма. Это новый мировой рекорд.

Серебряную медаль получила спортсменка из Великобритании Зои Ньюсон с результатом 109 килограммов. Бронзовая досталась спортсменке из Турции Муратлы Назмие с результатом 108 килограммов.