  • 4 Сентября, 22:24
  • BAIGENEWS

Турсынай Кабыл завершила участие в Паралимпийских играх без медали

Сегодня, 21:30
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t.me/mediaparis2024 Сегодня, 21:30
Сегодня, 21:30
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Фото: t.me/mediaparis2024

Выступавшая в категории до 45 килограммов в пара пауэрлифтинге казахстанка Турсынай Кабыл заняла шестое место на Паралимпийских играх в Париже. Её результат - 95 килограммов, передаёт BaigeNews.kz.

Золотую медаль соревнований завоевала спортсменка из Китая Гуо Линлин с результатом 123 килограмма. Это новый мировой рекорд.

Серебряную медаль получила спортсменка из Великобритании Зои Ньюсон с результатом 109 килограммов. Бронзовая досталась спортсменке из Турции Муратлы Назмие с результатом 108 килограммов. 

 

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