Турсынай Кабыл взяла "серебро" по пара пауэрлифтингу в Ханчжоу
Сегодня, 12:25
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Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
143Фото: министерство туризма и спорта РК
Казахстанская спортсменка Турсынай Кабыл завоевала серебряную медаль по пара пауэрлифтингу на Азиатских пара игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.
Турсынай Кабыл выступающая в весе 41 кг по пара пауэрлифтингу, стала серебряным призером Азиатских пара игр в Ханчжоу. Первое место заняла спортсменка из Китая.
Ранее сообщалось, казахстанка Жаныл Балтабаева заняла третье место индивидуальной программы VL3 200 м по пара каноэ. Также по данному виду спорта медали принесли Бибарыс Спатай (серебро) и Максим Богатырев (бронза).
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