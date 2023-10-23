Турсынай Кабыл взяла "серебро" по пара пауэрлифтингу в Ханчжоу

Казахстанская спортсменка Турсынай Кабыл завоевала серебряную медаль по пара пауэрлифтингу на Азиатских пара игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

Турсынай Кабыл выступающая в весе 41 кг по пара пауэрлифтингу, стала серебряным призером Азиатских пара игр в Ханчжоу. Первое место заняла спортсменка из Китая.

Ранее сообщалось, казахстанка Жаныл Балтабаева заняла третье место индивидуальной программы VL3 200 м по пара каноэ. Также по данному виду спорта медали принесли Бибарыс Спатай (серебро) и Максим Богатырев (бронза).