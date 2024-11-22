Турпутёвку подарили 10-миллионному пассажиру аэропорта Алматы

Международный аэропорт Алматы встретил своего 10-миллионного пассажира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Им стала жительница мегаполиса Шолпан Садыкова, прибывшая по маршруту Шымкент – Алматы.

Женщине вручили памятные подарки и главный приз – путёвку в Грузию.

"Я очень волнуюсь, не ожидала даже такого. Я не так часто летаю. Недавно отправляла своих родителей в санаторий в Сарыагаш. И вот обратно их забрала. Планирую в Грузию полететь с мамой", – поделилась жительница города Шолпан Садыкова.

Президент АО "Международный аэропорт Алматы" Гокер Косе отметил, что 10-миллионного пассажира выбрали с помощью автоматической системы. По его словам, в этом году аэропорт может обслужить 11-миллионного пассажира.

1 июня 2024 года заработал новый международный терминал аэропорта Алматы. Строительство объекта заняло два года.

Терминал способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тысячи квадратных метров, пропускная способность – 14 млн человек в год.