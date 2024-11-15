Турпоезд "Jibek joly" с посещением Ташкента с 16 ноября запускается в Казахстане

16 ноября в 13:55 часов со станции Алматы в рамках пилотного проекта АО "Пассажирские перевозки" отправит туристический поезд "Jibek joly", который проследует по маршруту "Алматы–Туркестан–Ташкент–Алматы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Продолжительность тура составит 5 дней — с 16 по 20 ноября 2024 года. В первую поездку отправятся 115 туристов.

"Это путешествие подарит пассажирам уникальную возможность прикоснуться к культурному и историческому наследию Казахстана и Узбекистана", - сообщили в пресс-службе.

В Туркестане пассажиры проведут один день, посещая ключевые достопримечательности, такие как мавзолей Ходжа Ахмета Ясави, Арыстан-баба, музей Отырар и другие исторические места.

В Ташкенте туристы проведут два дня: первый день — экскурсионный, с посещением исторического комплекса Хазрати-Имам, который включает медресе Барак-Хана, мавзолей святого Абу-Бакра Каффали Шаши и "Толе-Би". Также туристы посетят тематический парк "Magic City" и другие современные достопримечательности столицы Узбекистана.

Для удобства пассажиров в поезде будет доступна мультимедийная система Vputi.kz, где можно будет смотреть фильмы и документальные программы, слушать музыку и читать книги.