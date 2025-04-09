Туроператорам доначислили налоги: путевки могут подорожать
Ранее комитет госдоходов выявил признаки занижения доходов у 102 компаний из 633 проверенных.
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Туристические фирмы Казахстана получили уведомления о необходимости доплатить налоги за вывоз туристов за границу. Это может привести к удорожанию туров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atameken Business.
По словам вице-министра туризма Ержана Еркинбаева, налоговые органы пересмотрели ряд сделок, сочтя, что бизнес недоплатил в бюджет. Минфин обещает индивидуальный подход и пересмотр каждой ситуации. Ранее комитет госдоходов выявил признаки занижения доходов у 102 компаний из 633 проверенных.
"Во многих сделках КГД произвёл доначисление налогов, которые, по мнению КГД, субъекты турбизнеса в своё время не оплатили. Мягко говоря, уклонились. Никакого преступного состава здесь нет, просто они должны отреагировать на доначисление и возместить. Либо доказывать свою правоту в суде", – сказал Ержан Еркинбаев.
Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов назвал ряд проблем, которые сдерживают развитие туризма в Казахстане. А в популярных туристических местах пообещали улучшить интернет и мобильную связь.
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