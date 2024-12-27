Крупный командный турнир по теннису United Cup начался в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Первый матч на соревнованиях Казахстан проводит против Испании. В первой игре Александр Шевченко уступил Пабло Карреньо-Бусте - 2:6, 1:6. Сравнять счёт в противостоянии смогла Елена Рыбакина. В двух сетах она обыграла Джессику Манейро - 6:2, 6:3. Победитель определится в матче Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос Горнес", - говорится в сообщении.

Казахстан на турнире попал в группу C. Также в неё вошли Испания, Греция.

"Нашу сборную представляют Елена Рыбакина, Жибек Куламбаева, Александр Шевченко, Дмитрий Попко и Александр Недовесов. Добавим, что в 1/4 финала пройдут победители групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. Всего на United Cup выступают 18 сборных", - отметили в НОК РК.

Напомним, казахстанец вошел в состав технического и судейского комитета ATTU.