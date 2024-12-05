Турнир по теннису в ОАЭ: казахстанка попала в четвертьфинал
Она выступает в паре с Анкитой Райной из Индии.
Сегодня, 10:28
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Сегодня, 10:28Сегодня, 10:28
43Фото: НОК РК
В Дубае (ОАЭ) проходит Международный турнир по теннису, где казахстанская спортсменка Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
На этих соревнованиях она выступает в паре с Анкитой Райной из Индии.
В 1/8 финала они обыграли дуэт Арианне Хартоно (Нидерланды)/Пратхана Тхомбаре (Индия) с общим счётом 6:3, 5:7, 10:7.
"За выход в полуфинал Жибек и Анкита сыграют с Джоди Беррейдж/Фрея Кристи (Великобритания)", - сообщили в НОК РК.
Ранее сообщалось, что Жания Бекмухамбетова завоевала "золото" на турнире по настольному теннису в Венгрии.
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