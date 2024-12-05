Турнир по теннису в ОАЭ: казахстанка попала в четвертьфинал

В Дубае (ОАЭ) проходит Международный турнир по теннису, где казахстанская спортсменка Жибек Куламбаева пробилась в четвертьфинал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

На этих соревнованиях она выступает в паре с Анкитой Райной из Индии.

В 1/8 финала они обыграли дуэт Арианне Хартоно (Нидерланды)/Пратхана Тхомбаре (Индия) с общим счётом 6:3, 5:7, 10:7.

"За выход в полуфинал Жибек и Анкита сыграют с Джоди Беррейдж/Фрея Кристи (Великобритания)", - сообщили в НОК РК.

Ранее сообщалось, что Жания Бекмухамбетова завоевала "золото" на турнире по настольному теннису в Венгрии.