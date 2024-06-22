Турнир по интерактивному хоккею состоялся в Астане

В Астане к празднованию Международного Олимпийского дня приурочили турнир по интерактивному хоккею, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.

В соревнованиях приняли участие четыре команды из столицы: Астана-1, Астана-2, "Номад" и "Бригантина". К участию к соревнованиям допускались спортсмены возрастом до 12 лет.

Формат состязания состоял из двух этапов. Первый из них предусматривал матчи по хоккею на игровых приставках. Команды набирали в свой актив очки, которые затем плюсовались к баллам, заработанным во второй стадии.

Фото: Оlympic.kz

После кибер-этапа участники соревновались в хоккее с шайбой в формате кросс-айс. Данная модель игры используется на площадках меньших размеров, что позволяет детям получать необходимый опыт.

Команды за свое выступление в кросс-айс также зарабатывали очки. Победитель и призеры комбинированного турнира в итоге определялись по сумме набранных баллов.

В итоге победу одержала команда "Номад". "Астана-2" завершила турнир на втором месте. Третьими стали спортсмены из "Астаны-1". Четвертый результат показала "Бригантина".

Фото: Оlympic.kz

Участие в награждении принял генеральный директор Национального Олимпийского комитета Казахстана Нурлан Ногербек. Юные хоккеисты получили памятные призы и подарки.

"Данный формат соревнований интересен прежде всего тем, что одним из этапов турнира стал киберспорт. Это направление на сегодняшний день является перспективным - сейчас идет активное обсуждение о включении киберспортивных соревнований в олимпийскую программу. Также отметим, что в интерактивном хоккее могут принимать участие инклюзивные дети. Они способны усилять свою команду в качестве киберспортсменов, а их товарищи будут добывать очки на льду", — рассказали в НОК Казахстана.

В ведомстве добавили, что соревнование по интерактивному хоккею стало одним из мероприятий НОК, посвященных празднованию Международного Олимпийского дня. Ранее завершился турнир по водному поло.

Завтра, 23 июня, открытый бассейн в столичном Центральном парке станет местом проведения специальных соревнований по плаванию ISwim. А в Триатлон-парке намечены соревнования по триатлону и баскетболу 3х3. Также гостей мероприятия ждут показательные выступления по художественной гимнастике, брейкингу, таеквондо и боксу.