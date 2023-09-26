Турнир по футболу среди дворовых команд прошел в Астане
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В столице завершился турнир по мини-футболу среди дворовых команд "В здоровом теле – здоровый дух", передает BaigeNews.kz.
Организатором соревнований при поддержке акимата Астаны выступило Управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции города. В состязаниях приняли участие 25 дворовых команд.
На церемонии награждения победителей и призеров юношеского футбольного турнира представитель Управления по противодействию наркопреступности ДП г. Астаны Галия Кымбаткызы поздравила участников соревнований с победой и отметила, что единственный способ быть здоровым, избегать вредных привычек – это заниматься спортом.
"Частое проведение подобных соревнований способствует более эффективному проведению досуга подростков. Думаю, что чемпионы выходят из такого дворового спорта. Не секрет, что в настоящее время существует проблема тяги к наркотикам. А поскольку организаторы сегодняшних учреждение по борьбе с наркопреступностью, то мы только благодарим их за то, что они ведут спортивную борьбу с преступностью в обществе. А если говорить о соревнованиях, то дворовая команда нашей школы стала победителем в турнире среди старших детей", - отметил учитель физической культуры и начальной военной подготовки школы-лицея №88 имени Кадыра Мырза Али Кайрат Кошанов.
Победители и призеры футбольного турнира "В здоровом теле – здоровый дух":
Среди подростков:
1 место – дворовая команда школы-лицея №64;
2 место – дворовая команда школы-лицея №71;
3 место – дворовые команды школы-гимназии №7 и школы-гимназии №74.
В соревнованиях среди взрослых юниоров лучшими стали участники из школы-лицея №88.
"Соревнования прошли очень интересно. Команды были сильные. Я думаю, что действительно сильнейшие победили. Сам стал бомбардиром турнира. Желаю, чтобы подобные соревнования проходили часто", - говорит ученик 8 класса школы-лицея №64, лучший бомбардир турнира Нурасыл Марат.
Команды, ставшие призерами, были награждены дипломами, медалями и кубками. Также несколько участников получили специальные призы в различных номинациях.
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