Турнир по футболу среди дворовых команд прошел в Астане

В столице завершился турнир по мини-футболу среди дворовых команд "В здоровом теле – здоровый дух", передает BaigeNews.kz.

Организатором соревнований при поддержке акимата Астаны выступило Управление по противодействию наркопреступности Департамента полиции города. В состязаниях приняли участие 25 дворовых команд.

На церемонии награждения победителей и призеров юношеского футбольного турнира представитель Управления по противодействию наркопреступности ДП г. Астаны Галия Кымбаткызы поздравила участников соревнований с победой и отметила, что единственный способ быть здоровым, избегать вредных привычек – это заниматься спортом.

"Частое проведение подобных соревнований способствует более эффективному проведению досуга подростков. Думаю, что чемпионы выходят из такого дворового спорта. Не секрет, что в настоящее время существует проблема тяги к наркотикам. А поскольку организаторы сегодняшних учреждение по борьбе с наркопреступностью, то мы только благодарим их за то, что они ведут спортивную борьбу с преступностью в обществе. А если говорить о соревнованиях, то дворовая команда нашей школы стала победителем в турнире среди старших детей", - отметил учитель физической культуры и начальной военной подготовки школы-лицея №88 имени Кадыра Мырза Али Кайрат Кошанов.

Победители и призеры футбольного турнира "В здоровом теле – здоровый дух":

Среди подростков:

1 место – дворовая команда школы-лицея №64;

2 место – дворовая команда школы-лицея №71;

3 место – дворовые команды школы-гимназии №7 и школы-гимназии №74.

В соревнованиях среди взрослых юниоров лучшими стали участники из школы-лицея №88.

"Соревнования прошли очень интересно. Команды были сильные. Я думаю, что действительно сильнейшие победили. Сам стал бомбардиром турнира. Желаю, чтобы подобные соревнования проходили часто", - говорит ученик 8 класса школы-лицея №64, лучший бомбардир турнира Нурасыл Марат.

Команды, ставшие призерами, были награждены дипломами, медалями и кубками. Также несколько участников получили специальные призы в различных номинациях.