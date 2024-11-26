Турнир по бадминтону в Бахрейне выиграли казахстанские спортсмены
Отличились такие спортсмены, как Дмитрий Панарин и Айша Жумабек.
Сегодня, 18:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
159Фото: НОК РК
Команда Казахстана по бадминтону победила на турнире Bahrain International Series II 2024, который проходил в Бахрейне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
"Успеха добились Дмитрий Панарин и Айша Жумабек, которые стали лучшими в соревнованиях среди смешанных пар.
В финале Панарин и Жумабек обыграли дуэт из Индии Кона Тарун/Шри Кришна Прия Кударавалли. Матч завершился со счетом 2:1 (18-21, 21-18, 21-15)", - говорится в сообщении.
"Бронзу" на этом турнире в одиночном разряде взял Дмитрий Панарин.
Ранее в НОК РК сообщили, что шесть медалей завоевали казахстанцы на турнире по борьбе в Корее.
Самое читаемое
- Бизнесмены Шымкента в десятки раз занизили стоимость своих объектов
- Пассажир ударил женщину в автобусе в Алматы
- Десятки незаконно построенных зданий хотят снести в Алматинской области
- Скончался известный казахстанский музыкант Булат Тыныбеков
- В Астане перекроют дороги и поднимут в небо военные самолеты