Турнир по бадминтону в Бахрейне выиграли казахстанские спортсмены

Команда Казахстана по бадминтону победила на турнире Bahrain International Series II 2024, который проходил в Бахрейне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Успеха добились Дмитрий Панарин и Айша Жумабек, которые стали лучшими в соревнованиях среди смешанных пар. В финале Панарин и Жумабек обыграли дуэт из Индии Кона Тарун/Шри Кришна Прия Кударавалли. Матч завершился со счетом 2:1 (18-21, 21-18, 21-15)", - говорится в сообщении.

"Бронзу" на этом турнире в одиночном разряде взял Дмитрий Панарин.

Ранее в НОК РК сообщили, что шесть медалей завоевали казахстанцы на турнире по борьбе в Корее.