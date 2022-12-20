Турнир имени Ильи Ильина проведут в Астане

В Астане состоится уникальный турнир для силачей имени прославленного тяжелоатлета Ильи Ильина - ILYIN IRON CUP. Участие соревнованиях изъявили желание принять около 200 профи из Казахстана и стран ближнего зарубежья, передаёт BaigeNews.kz.

Спортсмены будут бороться за право называться лучшими в таких дисциплинах как тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, армрестлинг, кроссфит, мас-рестлинг, гиревой спорт, армлифтинг, воркаут, стронгмен.

Соревнования пройдут 21-22 декабря в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan.

Инициатором и организатором турнира выступил четырёхкратный чемпион мира Илья Ильин.

"Я давно мечтал организовать подобные соревнования среди профессионалов - сильнейших спортсменов в своём направлении, которые бы вместе на одной площадке боролись за лидерство. В будущем я вижу этот турнир как своего рода "мини-олимпиаду" для "железных" единоборств, где множество атлетов из разных уголков страны, а также ближнего зарубежья, собираются вместе, чтобы вновь почувствовать соревновательную атмосферу и отдать должное его величеству спорту. Это один из первых крупных проектов, который я реализовал после завершения спортивной карьеры, и надеюсь, что наш "Iron Cup" не оставит никого равнодушным и станет ежегодным спортивным праздником", - поделился Ильин.