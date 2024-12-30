Турнир АТР 250 в Австралии: Кукушкин пробился в основные соревнования
Его соперник по первому кругу турнира определится позже.
Сегодня, 10:46
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Сегодня, 10:46Сегодня, 10:46
127Фото: НОК РК
В Брисбене (Австралия) казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (113 АТР) успешно преодолел квалификацию турнира АТР 250, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
"В финале казахстанец в двух сетах обыграл австралийца Тристана Скулкейта (168 АТР) со счетом 6:4, 6:4", - говорится в сообщении.
Его соперник по первому кругу турнира определится позже.
Напомним, матч Казахстан — Греция на турнире United Cup стартовал с громкой сенсации.
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