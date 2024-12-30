В Брисбене (Австралия) казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (113 АТР) успешно преодолел квалификацию турнира АТР 250, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"В финале казахстанец в двух сетах обыграл австралийца Тристана Скулкейта (168 АТР) со счетом 6:4, 6:4", - говорится в сообщении.

Его соперник по первому кругу турнира определится позже.

Напомним, матч Казахстан — Греция на турнире United Cup стартовал с громкой сенсации.