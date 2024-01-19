  • 19 Января, 12:09
  • BAIGENEWS

Турлыханова, Дайрабаева и Уали исключили из состава Национального курултая

Сегодня, 11:39
АВТОР
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Акорда Сегодня, 11:39
Сегодня, 11:39
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Фото: Акорда

Произведена ротация состава Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акорду.

Сообщается, что к работе Национального курултая привлечены новые представители общественности:

  • уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева,
  • председатель ОЮЛ "Ассоциация корейцев Казахстана" Юрий Шин,
  • учитель средней школы-лицея №7 Семея Алма Шукыжанова,
  • депутаты Мажилиса парламента РК Нурлан Ауесбаев и Никита Шаталов,
  • председатель правления-ректор Zhubanov university Лаура Карабасова,
  • спортсменка по пара легкой атлетике Айсулу Сулейменова,
  • лидер дунганского этноса Лугмар Буларов,
  • телеведущая, журналист информационного агентства "Азаттық рухы" Кристина Гринько.

Отмечается, в состав вошли члены общественных советов ряда регионов.

В Акорде также сообщили, что из состава Национального курултая выведены Бауыржан Алтеев, Амангельды Толамисов, Гульмира Канай, Сергей Огай, Жигули Дайрабаев, Казбек Майгельдинов, Берик Уали, Анастасия Тимощенко-Боровикова, Даулет Турлыханов, Алексей Лодочников, Сарсен Куранбек, Серик Сарыбай, Эдик Суларов.

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