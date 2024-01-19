Турлыханова, Дайрабаева и Уали исключили из состава Национального курултая
Сегодня, 11:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:39Сегодня, 11:39
83Фото: Акорда
Произведена ротация состава Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акорду.
Сообщается, что к работе Национального курултая привлечены новые представители общественности:
- уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева,
- председатель ОЮЛ "Ассоциация корейцев Казахстана" Юрий Шин,
- учитель средней школы-лицея №7 Семея Алма Шукыжанова,
- депутаты Мажилиса парламента РК Нурлан Ауесбаев и Никита Шаталов,
- председатель правления-ректор Zhubanov university Лаура Карабасова,
- спортсменка по пара легкой атлетике Айсулу Сулейменова,
- лидер дунганского этноса Лугмар Буларов,
- телеведущая, журналист информационного агентства "Азаттық рухы" Кристина Гринько.
Отмечается, в состав вошли члены общественных советов ряда регионов.
В Акорде также сообщили, что из состава Национального курултая выведены Бауыржан Алтеев, Амангельды Толамисов, Гульмира Канай, Сергей Огай, Жигули Дайрабаев, Казбек Майгельдинов, Берик Уали, Анастасия Тимощенко-Боровикова, Даулет Турлыханов, Алексей Лодочников, Сарсен Куранбек, Серик Сарыбай, Эдик Суларов.
Самое читаемое
- Элизабет Турсынбаева поразила своим катанием посетителей катка "Медео"
- Отток населения из северных регионов Казахстана: депутаты предлагают решения
- Более 15 млн тенге лишился после просмотра рекламы в Instagram житель Акмолинской области
- Педофила поймали в Талдыкоргане
- "Тимур и его команда": Депутат потребовал убрать из Олимпийского комитета Кулибаева и его друзей-олигархов