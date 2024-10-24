Турлов выложил трогательный пост после получения ордена "Құрмет"
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Бизнесмен, финансист, владелец компании Freedom Holding Corp. Тимур Турлов опубликовал в соцсети Instagram пост, в котором рассказал, что он чувствует после получения награды в честь Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня для меня и моей семьи очень знаменательный день – я удостоился огромной чести быть награждённым государственной наградой Республики Казахстан – орденом "Құрмет"!" ― написал Турлов.
Он отметил, что это не просто знак признания вклада в развитие страны, а ещё и возможность признаться самому себе, что все твои усилия и старания не напрасны, они нужны и важны достаточно большому количеству людей.
"Хочу искренне поблагодарить нашего Президента за поддержку! Это не только моя награда, но и награда всей большой и дружной команды Freedom. Спасибо за ваше доверие и вдохновение!" ― сказал Тимур Турлов.
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