Турлов выложил трогательный пост после получения ордена "Құрмет"

Бизнесмен, финансист, владелец компании Freedom Holding Corp. Тимур Турлов опубликовал в соцсети Instagram пост, в котором рассказал, что он чувствует после получения награды в честь Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня для меня и моей семьи очень знаменательный день – я удостоился огромной чести быть награждённым государственной наградой Республики Казахстан – орденом "Құрмет"!" ― написал Турлов.

Он отметил, что это не просто знак признания вклада в развитие страны, а ещё и возможность признаться самому себе, что все твои усилия и старания не напрасны, они нужны и важны достаточно большому количеству людей.

"Хочу искренне поблагодарить нашего Президента за поддержку! Это не только моя награда, но и награда всей большой и дружной команды Freedom. Спасибо за ваше доверие и вдохновение!" ― сказал Тимур Турлов.