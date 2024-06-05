Туркестан получит особый статус

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли в работу проект закона по вопросам придания особого статуса Туркестану, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Выступил с докладом по этому вопросу депутата Мажилиса Нуртай Сабильянов.

"Данный проект закона разработан в целях реализации поручений, данных во время рабочего визита главы государства в Туркестанскую область 27 сентября 2022 года. В целом законопроект направлен на создание эффективной среды для развития Туркестана, сохранения исторического облика города и объектов историко-культурного наследия, создание правовых, организационных условий и механизмов для становления и функционирования города", - отметил он.