Что началось как поисковая экспедиция, обернулось уголовным делом с многомиллионным ущербом для государства, передаёт BaigeNews.kz. Четверо жителей Туркестанской области, якобы отправившиеся на поиски пропавшего табуна лошадей, оказались жестокими браконьерами.

Оснащенные мотоциклами и охотничьими ружьями, они добрались до области Ұлытау, где вместо лошадей наткнулись на стадо сайгаков - редких животных, находящихся под угрозой исчезновения. Нарушая закон и экологические нормы, мужчины открыли огонь, убив 15 сайгаков. По версии следствия, целью был не только мясной промысел - особую ценность представляли рога животных, которые высоко ценятся на черном рынке.

Туши были аккуратно разделаны, рога - изъяты, и вся "добыча" погружена в машину. Однако далеко уехать им не удалось. Во время спецоперации сотрудников ОАО "Охотзоопром" все четверо были задержаны. Ущерб государству оценен более чем в 143 миллиона тенге.

На судебном процессе в Каражале подсудимые полностью признали вину и компенсировали нанесённый ущерб. Тем не менее суд постановил: каждого приговорить к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также запретить заниматься охотой на пять лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что трое казахстанцев, обвиняемых в сбыте наркотических средств, получили по 8 лет.