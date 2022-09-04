Туркестанцы отправят в Костанай 20 тонн гуманитарной помощи

Фото: акимат Туркестанской области

Туркестанцы намерены помочь жителям Костанайской области, пострадавшим от пожаров. Госслужащие областного акимата перечисляют однодневную заработную плату, предприниматели также оказывают финансовую помощь. Для помощи Костанайской области уже собрано 70 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

В области открыты несколько пунктов приёма гуманитарной помощи. Принадлежности первой необходимости и продукты питания для костанайцев собирают в зданиях туркестанского областного молодёжного ресурсного центра и коворкинг-центра Jastar ruhy при городском филиале партии Amanat, в штабе общественного фонда "Красный полумесяц" и в бывшем здании областного акимата Шымкента.

Активно помогают районные и городские филиалы Ассамблеи народа Казахстана.

Также сбор гуманитарной помощи ведётся в 17 районных и городских зданиях молодёжных ресурсных центров.

Наиболее необходимые вещи для пострадавших костанайцев:

постельное бельё, пододеяльники, подушки, матрасы;

санитарные принадлежности;

консервы и полуфабрикаты, пригодные для длительного хранения.

По данным на 4 сентября, в Костанай уже отправлен один КамАЗ с гуманитарной помощью. А завтра туда направят ещё два-три грузовика с 20 тоннами помощи.