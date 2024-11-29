  • 29 Ноября, 21:17
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Туркестанцев оштрафовали за ввоз религиозной литературы из Абу-Даби

Они нарушили положения закона "О религиозной деятельности и религиозных объединениях".

Сегодня, 20:38
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:38
Сегодня, 20:38
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Фото: polisia.kz

Сотрудники транспортной полиции изъяли у жителей Туркестана 39 книг религиозного содержания. Двое мужчин оштрафованы на общую сумму 369 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел по прибытии авиарейса из Абу-Даби в Туркестан. Во время прохождения досмотра в аэропорту задержаны двое 59-летних мужчин. В ходе проверки у них изъяли 39 книг, содержащих религиозный контент.

Полицейские составили административные протоколы за нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Каждый из мужчин привлечен к оштрафован на сумму 50 МРП (184 600 тенге).

Согласно Закону РК "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", ввоз на территорию страны религиозной литературы и других информационных материалов религиозного содержания разрешён лишь для зарегистрированных религиозных объединений после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы. Исключение составляют только материалы, предназначенные для личного пользования в одном экземпляре на каждое наименование.

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