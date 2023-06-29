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  • "Туркестанскую речь президента можно назвать идеологическим посланием" - Карин
Пресс-служба партии Amanat Сегодня, 12:11
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Сегодня, 12:11
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Фото: Пресс-служба партии Amanat

"Туркестанскую речь президента можно назвать идеологическим посланием" - Карин

Государственный советник Ерлан Карин выступил на Форуме депутатов маслихатов, организованном партией "Аманат", передаёт BaigeNews.kz. В работе Форума приняли участие депутаты маслихатов всех уровней, депутаты парламента, члены правительства и представители экспертного сообщества.

В своем выступлении Карин рассказал о концептуальных месседжах выступления главы государства на втором заседании Национального Курултая в Туркестане.

Госсоветник отметил, что президент в своей туркестанской речи изложил свое видение перспектив духовно-нравственного развития нашего общества в предстоящий период. 

По словам Карина, члены Курултая и эксперты, давая свои оценки туркестанской речи президента, говорили о том, что это выступление было очень объемным. По общему мнению экспертов, туркестанскую речь можно назвать идеологическим посланием. 

Ерлан Карин обозначил несколько концептуальных месседжах выступления президента: логик реформ, общественная консолидация, новое качество нации, формирование новой системы ценностей, новая общенациональная повестка. 

Также он поделился видением места и роли маслихатов в реализации направлений президентской программы формирования нового качества нации.

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Сегодня, 12:11
189
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