"Туркестанскую речь президента можно назвать идеологическим посланием" - Карин

Фото: Пресс-служба партии Amanat

Государственный советник Ерлан Карин выступил на Форуме депутатов маслихатов, организованном партией "Аманат", передаёт BaigeNews.kz. В работе Форума приняли участие депутаты маслихатов всех уровней, депутаты парламента, члены правительства и представители экспертного сообщества.

В своем выступлении Карин рассказал о концептуальных месседжах выступления главы государства на втором заседании Национального Курултая в Туркестане.

Госсоветник отметил, что президент в своей туркестанской речи изложил свое видение перспектив духовно-нравственного развития нашего общества в предстоящий период.

По словам Карина, члены Курултая и эксперты, давая свои оценки туркестанской речи президента, говорили о том, что это выступление было очень объемным. По общему мнению экспертов, туркестанскую речь можно назвать идеологическим посланием.

Ерлан Карин обозначил несколько концептуальных месседжах выступления президента: логик реформ, общественная консолидация, новое качество нации, формирование новой системы ценностей, новая общенациональная повестка.

Также он поделился видением места и роли маслихатов в реализации направлений президентской программы формирования нового качества нации.