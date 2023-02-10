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Туркестанскую декларацию приняли главы парламентов стран Центральной Азии
Главы парламентариев стран Центральной Азии приняли Туркестанскую декларацию по итогам международного форума в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz.
В декларации сказано, что главы парламентов пяти стран выступают за дальнейшее укрепление межпарламентских связей для поддержки всестороннего партнёрства между государствами Центральной Азии.
Они отмечают значение Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся 21 июля 2022 года в городе Чолпон-Ате, проведение 14-15 сентября 2023 года в городе Душанбе Пятой юбилейной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, а также значимость принятой в декабре 2022 года Резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН об усилении роли парламентов в ускорении достижения целей устойчивого развития.
"Подтверждаем приверженность комплексному развитию межпарламентского сотрудничества путём проведения двусторонних и многосторонних мероприятий, осуществления взаимных визитов парламентских делегаций в целях развития, процветания и устойчивого развития региона Центральной Азии. Выражаем готовность к продолжению тесного взаимодействия с учетом общерегиональных интересов в процессе совершенствования законодательств государств Центральной Азии. Отмечаем важность расширения взаимодействия между межпарламентскими комиссиями по сотрудничеству, группами дружбы, профильными комитетами законодательных органов в целях дальнейшего укрепления дружественных и взаимовыгодных связей между Парламентами. Подчёркиваем конструктивную роль Парламентов в создании правовой основы для всестороннего развития экономического, социального, водно-энергетического, транспортного, логистического, туристического и культурно-гуманитарного потенциалов, а также повышения благосостояния и качества жизни народов государств центрально-азиатского региона", - говорится в документе.
Кроме того, в декларации подчеркивается необходимость повышения вклада парламентариев в построение низкоуглеродной экономики, борьбу с климатическими изменениями, охрану окружающей среды, эффективное использование водно-энергетических ресурсов, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, а также в продвижение международных проектов и программ в указанных сферах.
"Выражаем готовность парламентов к созданию необходимых правовых условий для дальнейшего взаимодействия стран региона в борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, нелегальной миграцией, трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и наркотрафиком. Подтверждаем важность координации усилий законодательных органов в целях реализации повестки дня ООН по устойчивому развитию до 2030 года. Выступаем за дальнейшее расширение межпарламентских связей государств региона, направленных на поддержку совместных инициатив в сферах образования и здравоохранения", - отмечается в декларации.
Главы парламентов выразили признательность сенату Республики Казахстан за организацию первого Межпарламентского форума государств Центральной Азии в Туркестане, который способствовал развитию многостороннего прямого диалога парламентариев и дальнейшему углублению межпарламентского сотрудничества.
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