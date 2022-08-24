Туркестанская область опережает все регионы по темпам строительства жилья в РК

Фото: baigenews.kz/Анастасия Пучкова

C января по июль в Казахстане построено и введено в эксплуатацию 21 765 зданий. Самый высокий показатель в Туркестанской области, там темпы строительства жилья выросли на 20,3 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Жилых зданий возвели 20 808 (95,7 процента от общего числа). Общая площадь составила 7,7 миллиона квадратных метров. 45,6 процента - это индивидуальные дома, 53,9 процента - многоквартирные дома и 0,5 процента - общежития.

По сравнению с прошлым годом ввод в эксплуатацию жилья по Казахстану снизился на 0,8 процента. Спад строительства наблюдается в области Ұлытау – минус 52,3 процента, на втором месте Мангистауская область – минус 20,7 процента, на третьем Алматы – минус 13 процентов. Также отрицательный показатель зарегистрирован в Атырауской области (-8,7 процента), области Жетісу (-3,9 процента) и Нур-Султане (-0,7 процента).

Во всех других регионах наблюдается рост. Наиболее интенсивный он в Туркестанской области.

С начала года по июль в Казахстане также построили 957 нежилых зданий. Из них 20 школ на 12 580 мест, 17 дошкольных организаций, четыре амбулаторных поликлиники, две больницы на 230 коек.