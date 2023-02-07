Туркестанская декларация и торговые хабы. Что будут обсуждать на первом в ЦА межпарламентском форуме

Фото: BaigeNews.kz

В Туркестане пройдёт первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии. В нём примут участие руководство парламентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. О том, что будут обсуждаться на форуме, и почему его проведение важно, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Форум, который состоится 9-10 февраля в Туркестане, проходит впервые. Председатель Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Али Бектаев считает, что проведение форума важно для развития сотрудничества между странами Центральной Азии.

"Страны Центральной Азии – это братские государства, которых объединяют общие традиции, культура, история. Нас объединяет Великий Шелковый путь. При СССР, с обретением независимости наши страны никогда не теряли контакт. Мы имеем тесные экономические, политические связи. Поэтому впервые на уровне парламента в истории нашей независимости проводится данный форум".

По его словам, будут обсуждаться законодательные аспекты, которые поспособствовали развитию сотрудничества между странами.

"Любые экономические действия должны работать в рамках законодательства наших стран. Поэтому есть много вопросов по законодательному обеспечению наших экономических и политических связей. У нас много общего, интересов. Это нас объединяет".

Али Бектаев подчеркивает, что форум проводиться по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Кроме культурных и социальных вопросов внимание будет уделено и сфере торговли.

"Я думаю, что на форуме будет хорошее взаимодействие между нашими парламентариями, Будет обменом опытом.

Также планируется, что обсудим вопросы по развитию межграничных регионов. У нас много интересов по торговле.

По инициативе нашего правительства создается казахско-узбекский хаб на границе государств. Такой же хаб создается между Кыргызстаном. Это хаб, в котором предприниматели двух стран без каких-либо регистраций будут приезжать и торговать своей продукцией.

Все эти вопросы должны быть обговорены, и они должны решаться на уровне парламентариев. Поэтому этот форум нужен. Наши соседи его поддержали".

Помимо этого, внимание на форуме будет уделено аграрным вопросам.

"По аграрным вопросам мы встречаемся не впервые. До этого проводили отдельные встречи с каждой страной. Например, недавно спикер Сената Маулен Ашимбаев съездил с рабочей поездкой в Узбекистан. Также мы недавно были в Кыргызстане по этим вопросам. Точно такие же встречи проходили у нас, когда делегации приезжали к нам. У нас есть обоюдные вопросы по использованию приграничных вод. Мы пользуемся одной водой – Токтогульской ГЭС, которая используется для выращивания сельхоз продукции. Также обсудим экологические проблемы Приаралья".

Депутат обращает внимание на то, что форум проходит в Туркестане.

"Туркестан –близок для всех стран тюрского мира. Здесь общая история, интересы, культура".

По итогам встреч планируется принятие Туркестанской декларации. Участники ожидают, что мероприятие станет ежегодным.