В этом году объем одобренных заявок на государственную поддержку увеличился в 3 раза, передаёт BaigeNews.kz. Только за 2024 год на 37 туристских объектов и 6 туравтобусов было одобрено 2,1 млрд тенге.

Особое внимание уделено международному сотрудничеству. Важным шагом для продвижения Казахстана стало объявление 2024 года Годом казахстанского туризма в Китае. В крупнейших городах КНР были проведены более 30 мероприятий.

18 ноября Казахстан ввел Neo Nomad Visa для "цифровых" кочевников, что делает страну привлекательной для нового поколения путешественников, работающих удаленно. Прогресс также отражается в международных рейтингах: Казахстан поднялся на 52 место из 119 стран, улучшив свои позиции с 80 места в 2019 году.

Проведение 5-х Всемирных игр кочевников в Астане стало важным событием на международной арене. Игры объединили 2 700 участников из 89 стран. Реконструкция спортивных объектов, как "Астана-Арена" и ипподром "Казанат", улучшили инфраструктуру города.

Казахстан также был отмечен наградами за развитие сельского туризма: село Саты получило награду Best Tourism Village Award, а проект из Катон-Карагайского района занял третье место на ITB Berlin 2024.

До конца 2024 года планируется завершение 119 инвестиционных проектов общей стоимостью 120,4 млрд тенге, что создаст 1 319 рабочих мест. Среди ключевых инициатив — строительство отеля "Medina Palace" в Туркестане и модернизация санатория "Аксу-Жабаглы" с добавлением новых гостиничных объектов.