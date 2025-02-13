Сенат рассмотрел и поддержал закон "Об особом статусе Туркестана" и сопутствующий закон. Они направлены на дальнейшее развитие этого уникального города как духовного, историко-культурного и туристического центра страны, передаёт BaigeNews.kz.

Введены единые архитектурные стандарты вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи. Запрещено строительство зданий выше 7 метров в охранной зоне и несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам.

Создается археологический резерват для защиты памятников древнего Туркестана.

Акимат Туркестана получает новые полномочия по охране историко-культурного наследия, включая выявление и изучение памятников, а также разработку историко-архитектурных планов.

Закреплены нормы инклюзивного туризма – объекты туристической инфраструктуры должны быть доступны для маломобильных граждан.

Акимат Туркестана теперь может компенсировать часть затрат предпринимателей на:

строительство и реконструкцию объектов туризма,

создание придорожного сервиса,

приобретение пассажирских автобусов вместимостью более 8 мест.

Сопутствующим законом также внесены изменения в Земельный кодекс: местные власти смогут временно передавать изъятые для госнужд земли частным застройщикам для строительства школ, больниц и детсадов.



Законы направлены на подпись Главе государства.