Туркестан приобретет особый статус
Он станет духовно-исторической столицей страны.
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Сенат рассмотрел и поддержал закон "Об особом статусе Туркестана" и сопутствующий закон. Они направлены на дальнейшее развитие этого уникального города как духовного, историко-культурного и туристического центра страны, передаёт BaigeNews.kz.
Введены единые архитектурные стандарты вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи. Запрещено строительство зданий выше 7 метров в охранной зоне и несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам.
Создается археологический резерват для защиты памятников древнего Туркестана.
Акимат Туркестана получает новые полномочия по охране историко-культурного наследия, включая выявление и изучение памятников, а также разработку историко-архитектурных планов.
Закреплены нормы инклюзивного туризма – объекты туристической инфраструктуры должны быть доступны для маломобильных граждан.
Акимат Туркестана теперь может компенсировать часть затрат предпринимателей на:
- строительство и реконструкцию объектов туризма,
- создание придорожного сервиса,
- приобретение пассажирских автобусов вместимостью более 8 мест.
Сопутствующим законом также внесены изменения в Земельный кодекс: местные власти смогут временно передавать изъятые для госнужд земли частным застройщикам для строительства школ, больниц и детсадов.
Законы направлены на подпись Главе государства.
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