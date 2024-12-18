Мажилис Парламента РК одобрил законопроект "Об особом статусе города Туркестана" в первом чтении, передает BaigeNews.kz. Как сообщили депутаты, изменения направлены на создание правовых условий для формирования, развития и функционирования Туркестана как духовно-культурного, исторического и туристского центра Казахстана.

В рамках законопроекта предусмотрено обеспечение охраны памятников истории и культуры на территории Туркестана, разграничение и наделение новыми полномочиями центральных государственных органов, а также местных представительных и исполнительных органов города.

Также предусмотрено возмещение части затрат из местного бюджета для мастеров в сфере национального ремесленничества.

Помимо этого вводится нормативное регулирование архитектурной, строительной и градостроительной деятельности и охрана памятников историко-культурного наследия.

Ранее сообщалось, о том, что планируется ввести запрет на строительство объектов высотой более семи метров вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.