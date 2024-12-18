Продажу и употребление алкогольных напитков могут запретить в Туркестане. Об этом на заседании Мажилиса сообщил заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев, передает BaigeNews.kz.

В ходе обсуждения законопроекта об особом статусе города депутат Ардак Назаров поинтересовался о том, можно ли запретить в городе алкоголь. Он выразил мнение, что в рамках закона об особом статусе города депутаты хотели бы запретить употреблять алкоголь.

"Туркестан - это духовная столица, все казахи должны черпать здесь духовность. Здесь покоятся наши предки, святые, бии. Завтра сюда приедет множество гостей из-за границы. И если наши люди будут встречать их в нетрезвом виде, это будет позором. Поэтому в рамках этого закона можно ли запретить алкоголь, объявив Туркестан городом без алкоголя?" - сказал он.

Бейсенбай Тажибаев ответил, что в регионе уже был реализован проект "Село без алкоголя". И также отметил, что этот вопрос в будущем будет рассматриваться.

"Многие мнения возникают по данному вопросу. Этот вопрос актуален и уместен. И он в рамках законодательных норм будет рассматриваться", - сказал Бейсенбай Тажибаев.

Ранее сообщалось, что Туркестан получит особый статус.