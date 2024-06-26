Туркестан может лишиться главной святыни: ученые сделали печальные прогнозы

Сырые стены, осыпающаяся штукатурка и мокрый купол. Главный туристический и религиозный объект Туркестана своим внешним видом пугает историков и активистов и практически находится под угрозой разрушения. Специалисты отмечают, что причины появления влаги могут быть разными, а вот те, кто долгие годы следит за судьбой мавзолея Ходжа Ахмета Ясауи уверены, что причина в дренажной системе, а точнее в ее отсутствии. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался действительно ли главная святыня южного Казахстана под угрозой.

Историк Владимир Привалов посвятил множество материалов данной проблеме. Причину разрушения он видит в том, что мавзолей впитывает в себя воду потому, что Арыс-Туркестанский канал находится выше его уровня.

"История про то, что мавзолей впитывает воду не новая. Примерно в конце 70-х годов был построен канал, тогда и выяснилось, что он находится выше уровня мавзолея. И, соответственно, так как канал не был облицован бетоном, эта вода стекала вниз к мавзолею. Тогда было принято решение построить дренажную систему. Остатки этой дренажной системы до сих пор находятся рядом с мавзолеем, но она в 90-е годы была фактически разрушена. Точнее за ней никто не ухаживал, ее не восстанавливали, и она пришла в абсолютную негодность", - объясняет историк.

Проблему пытались решить иностранные специалисты, которых специально приглашали в Казахстан. Так, во время подготовки к празднованию 1 500-летия Туркестана в 2000 году приехали турецкие реставраторы. Однако особых результатов их визит не дал.

"Они укрепили основу мавзолея сваями (технология, заключающаяся в установке специальных металлических свай с винтовыми лопастями в грунт под фундаментом прим.ред), но не гидроизолировали их, чтобы было водоотведение. И поэтому частично вода поднимается также к стенам, пропитывая их. Несмотря на то, что Туркестан находится в засушливом регионе, грунтовые воды очень близки к поверхности. Отырарский район, Сауранский район и сам Туркестан имеют очень много солевых выходов на поверхности земли. Это и подтверждает что грунтовые воды близко", - говорит Владимир Привалов.

После того как Туркестан торжественно провозгласили областным центром, и началось массовое озеленение ситуация лишь ухудшилась, говорит специалист. Здание обрамляют ярко-выраженные белые соляные разводы, а потолок совсем не красит отлетевшее кусками штукатурное покрытие. Ради привлечения туристов в историко-географический регион Центральной Азии, вложили немалые суммы, появились различные дополнительные достопримечательности, вот только главная ценность, а именно мавзолей от всех ноу-хау только страдает. Однако по мнению Владимира Юрьевича, даже если убрать все газоны и поливочные системы, ситуация не изменится.

"В 2018 году, когда Туркестан стал областным центром, там разбили газоны. Деревья старые выкорчевали, новые посадили, и начали обильно поливать, а дренажа нет! То есть воде уходить некуда. И мавзолей еще больше начал впитывать влагу. И дошло до того, что вода добралась до куполов. И если приехать сегодня в мавзолей и посмотреть на купола, то видно, как они осыпаются. Этой проблемой занимался и я. Несколько публикаций мы делали в "Южном Казахстане". Я разговаривал со специалистами из ЮНЕСКО, которые по отдельности признают проблему, причем отмечают, что она серьёзная. При этом они просят, не публиковать их личное мнение, а печатать мнение научного экспертного совета, который говорит, что ничего страшного с мавзолеем не происходит. Однако он уже второй год закрыт на так называемую реставрацию, не столько на реставрацию, сколько на изучение проблемы. Если не отводить воду, то в конечном итоге мы лишимся памятника, он рухнет, и в первую очередь рухнут купола", - делает прогноз историк Привалов.

При этом решать проблему в срочном порядке нужно и с солевыми "орнаментами", которые проступают на стенах, из-за влаги каждую весну и осень.

"Сегодня они ничего более умного не нашли, как убрать газоны. Допустим, уберут эти газоны, заложат плиткой, асфальтом. Там вообще будет вокруг этого мавзолея жара ужасная. Все будет накаляться, испаряться и так далее. От грунтовой воды все равно никто никуда не денется. Поэтому даже если прекратить полив, все равно грунтовые воды останутся, а их нужно отводить дренажом", - говорит Владимир Привалов.

О том, что средневековый шедевр, находящийся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО разрушается и может потерять аутентичность как памятник, говорит и доктор исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжа Ахмеда Ясави известный своим трепетным отношением к памятникам истории родного края Мухтар Кожа.

Историк признается, что не может спокойно смотреть на то, что происходит с мавзолеем. Стоит отметить, что из-за таких проблем может пострадать и туристическая сфера региона.

"Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави – единственный целостно сохранившийся из четырех наиболее грандиозных памятников эпохи Тимура. В последние 4 года с созданием зоны озеленения вокруг мавзолея ухудшили состояние памятника. Безусловно, в разные годы, были разные проблемы, но то, что сделали за последнее время, серьезно повлияло на его состояние. Мы видим, что ни туристов, ни паломников не пускают в главный зал, где находится, один из важных экспонатов этого исторического здания, музея - казан! Это самое большое помещение в мавзолее, которое имеет перекрытие -18 метров диаметром. Самый большой сохранившийся купол в Центральной Азии. Сейчас данный зал закрыт, потому что есть явная угроза разрушения сталактитового декора купола казандыка. Такой явной угрозы не было года четыре назад!", - подчеркнул Мухтар Кожа.

Из-за влажности начали разрушаться и другие части мавзолея.

"В советское время из-за нарушения температурно-влажностного режима произошло образование конденсатов внутри сооружения. Влажность проникла в сталактиты и произошло разрушение верхнего ряда сталактитового декора купола казандыка. Хорошо что тогда не было туристов. Сейчас также возникла угроза обвала сталактитов большого купола и поэтому помещение закрыто для посетителей. Я посмотрел и те помещения, которые сейчас открыты для туристов. Это в первую очередь помещения мечети, где также имеется этот редкий, уникальный сталактитовый декор купола. Увы, в мечети также происходят негативные изменения: идет отслоение побелки на стенах, наблюдается выпадение штукатурки, разрушаются отдельные детали ганчевого декора перекрытия. То есть и здесь влага проникает в перекрытия мечети. В данной мечети располагается уникальный для Центральной Азии мозаичный михраб. Здесь уже тоже виден процесс проникновения влаги, а с ней и соли в детали мозаики. Соль разрушает глазурованное покрытие. Видно, что в михрабе уже уничтожен ряд деталей", - печально подмечает историк.

По мнению Мухтара Кожа, вся проблема в появлении большой зоны озеленения. В свое время мнения специалистов, выступивших против появления сада и других элементов зеленой зоны были проигнорированы, говорит специалист.

"Надо учесть, что в ходе реставрации 1994 года были сделаны свайные фундаменты, но, увы, не сделали гидроизоляцию, которая бы не пропускала влагу. Теперь, видимо, по ним поднимается влага и вместе с ней соли, которые разрушают и кирпичи, и глазурь на плитках, и сталактиты. Все это сказывается на физической сохранности памятника, на аутентичности, на уникальности мавзолея. Нужны ремонты, надо удалить соль с поверхности облицовок, необходимы большие средства на реставрационные работы. А главное невозможно восстановить уже утраченные подлинные материалы мавзолея", - говорит Мухтар Кожа.

Однако историк считает, что необходимо ликвидировать не только зеленые зоны, но и не разрешать какое-либо строительство поблизости с памятником.

"Необходимо убрать эти газоны, цветы, клумбы и прочее. Вокруг памятника должна быть восстановлена охранная зона с регламентацией всех аспектов деятельности по сохранению и использованию памятника соответствующих международным стандартам. Увы, у нас, охранную зону, все эти прилегающие территории Министерство культуры передало акимату города. Был режим, определенный в 60-70-е годы ХХ в., когда говорили, что нельзя там заниматься ни строительством, ни поливом, ни озеленением. Если бы учли опыт, историю сохранения туркестанского памятника, тогда бы у нас не было тех негативных процессов, что наблюдаются сейчас. Но, увы, так сказать, всем этим пренебрегли. Сейчас видим, к каким это привело последствиям. В настоящее время памятник окружен зелеными газонами, цветущими клумбами, в которых регулярно до наших дней, до сегодняшних дней поливают. О том, что необходимо убрать озеленение я говорил года два назад, к этому же пришли на семинаре специалисты в апреле месяце этого года. Прошло несколько месяцов и только сейчас начали убирать элементы озеленения. Теперь необходимо сделать просушку всей прилегающей территории", - заключает историк.

Доктор исторических наук, профессор международного казахско-турецкого университета им Ходжа Ахмеда Ясави, Мухтар Кожа отмечает и то, что необходимо заменить все гранитные плиты, которые не позволяют испаряться влаге, и использовать обычные кирпичи как это было до 2020 года.

Сейчас в уникальном здании ведутся реставрационные работы. По словам руководителя отдела государственного регулирования и поддержки в сфере туристской деятельности управления культуры и туризма Туркестанской области Дархана Асанхана, сейчас проводятся исследования, в комнате казандык, которая больше всего подверглась разрушению, уже установили датчики.

"Сейчас ведется наблюдение, примерно год, с привлечением международных экспертов, чтобы знать точные причины. 6 веков сохраняли мавзолей, и мы его должны и дальше сохранять. Увлажнение происходит, точно нужно определить по каким причинам это происходит. После этого будет проводиться реставрационные работы. Изначально планировали датчики поставить на два года. Но я в рабочей группе не состою. Члены рабочей группы должны точно определить причины, разобраться в тонкостях", - сообщил Дархан Асанхан.

Туркестан за несколько месяцев этого года посетило более двух тысяч туристов. Полюбоваться жемчужиной края приезжают как из-за границы, так и граждане со всей страны. Невозможно представить, что через пару лет мы можем не увидеть старинный архитектурный объект. Поэтому важно выяснить причину разрушения мавзолея, устранить ее и провести реконструкцию.

Фото: Владимир Привалов.