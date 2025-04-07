Несмотря на общий спад уровня бедности в Казахстане, по-прежнему почти миллион человек живет за чертой бедности, с доходами ниже прожиточного минимума, передаёт BaigeNews.kz. А более 28 тысяч казахстанцев зарабатывают даже меньше стоимости продовольственной корзины, что ставит под угрозу их способность обеспечивать себя базовыми продуктами питания

В четвёртом квартале 2024 года в Казахстане зафиксировано 167 тысяч семей с доходами ниже прожиточного минимума, что на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В таких семьях проживали почти миллион человек - 968,8 тыс, что также на 4,3% меньше, чем годом ранее.

Наибольшее количество бедных семей зарегистрировано в Туркестанской области (22,9 тыс), а также в Алматы, Шымкенте, Мангистауской и Жамбылской областях. Наименее бедное население - в Улытауской области, где таких семей всего 2,1 тыс.

Где бедность наиболее ощутима?

– Туркестанская область - 180 тыс человек

– Алматы - 80,9 тыс человек

– Шымкент - 68,9 тыс человек

– Жамбылская область - 66,7 тыс человек

– Мангистауская область - 63,5 тыс человек

– Улытауская область - 13,3 тыс человек

Самые высокие доли населения с доходами ниже прожиточного минимума зафиксированы в Туркестанской (8,4%), Мангистауской (7,9%) и Абайской (7,6%) областях, а самые низкие - в Астане (2,1%) и Карагандинской (2,4%) областях.

Из 167 тысяч семей в Казахстане, 4,2 тыс семей не могут даже покрыть расходы на продовольствие, так как их доходы ниже стоимости продовольственной корзины. В таких семьях проживает 28,3 тыс человек.

Больше всего таких домохозяйств зарегистрировано в Шымкенте - 1,5 тыс (9,7 тыс человек), в Восточно-Казахстанской области - 821, в Туркестанской области - 765, в Алматинской области - 609, и в Жамбылской области - 473. Наименьшее количество таких домохозяйств в Улытауской области - всего 54.

Бедность особенно затрудняет жизнь в больших семьях. В семьях с пятью и более членами проживают:

– 825,8 тыс. человек с доходами ниже прожиточного минимума

– 27,5 тыс. человек с доходами ниже стоимости продовольственной корзины

К слову, в IV квартале 2024 года прожиточный минимум в Казахстане составил 51,7 тыс. тенге, тогда как средний доход на потребление - 104,6 тыс тенге. Это в два раза больше прожиточного минимума, и отношение этих показателей составляет 202,2%.

Лидеры по потреблению:

– Карагандинская область — 272,4%

– Алматы — 268%

– Астана — 257,2%

– Северо-Казахстанская область — 238,1%

– Павлодарская область — 233,7%

Аутсайдеры:

– Мангистауская область — 134,8%

– Туркестанская область — 142,7%

– Шымкент — 150,7%

Таким образом, несмотря на снижение общей бедности, в Казахстане все еще существует значительная пропасть между доходами разных регионов, и для многих казахстанцев базовые потребности остаются недоступными.

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