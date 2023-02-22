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  • Туркестан без прикрас. Как сейчас выглядит колыбель тюркского мира
BaigeNews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:17
118
Сегодня, 17:17
118
Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Туркестан без прикрас. Как сейчас выглядит колыбель тюркского мира

Туркестан - духовная столица тюркского мира, занимает лидирующие позиции в республике по привлечению инвестиций. После получения статуса областного центра в 2018 году, город претерпел немало изменений. Новые культурные, развлекательные объекты, построенные на многомиллионные бюджетные средства, должны были привлекать как казахстанских так и зарубежных туристов. Корреспондент BaigeNews.kz  решила прогуляться по центральным улицам города. 

С 2018 года в Туркестан было инвестировано почти 1,5 миллиарда долларов. Государственные деньги и частные инвестиции были вложены в строительство административных зданий и туристических мест, дорог и парков, реставрацию культурных объектов и возведение жилья. 

Преобразование города требовало капитальных вложений, но на сегодняшний день у новых сооружений уже появились свои проблемы. Например, на одной из главных аллей близ мавзолея Ходжа Ахмет Яссауи перед глазами предстают высохшие насаждения, уже потрепанные фасады новых зданий и разрушенные инсталляции.  

А на площади Есим хана вокруг фонтанов неизвестные уже успели сломать уличные фонари. 

Облицовка фонтанов не выдержала нескольких лет, и обвалилась. 

Не пощадило то ли время, то ли вандалы, стены беседок вдоль главной городской аллеи, куда скорее всего приходят отдохнуть от пеших прогулок не только местные жители, но и гости из-за рубежа. А мусор, из-за отсутствия урн, похоже стал неотъемлемой частью здешнего ландшафтного дизайна. 

А это аллея расположена сразу за Амфитеатром. Состояние экспонатов выглядит удручающе. 

Неподалеку от мавзолея Ходжа Ахмет Яссауи инициаторы некогда грандиозного проекта решили развернуть настоящий этноаул. Пару лет назад на этот национально-культурный комплекс также выделили миллионы бюджетных средств, однако посетители так и не увидели заявленных масштабов, не смогли проникнуться духом кочевников, походить по восточному базару, попить кумыса в юртах. Нет здесь и так называемой улицы ремесленников. От ремесла, в том числе гончарного, остались только битые горшки. 

Отдельного внимания казахстанцев, ещё со дня своего открытия, заслуживает крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс "Керуен-сарай". О качестве его в соцсетях ходили легенды, потому что это качество так никто и не видел. 

 

Ранее корреспондент BaigeNews.kz уже бывал в "духовной столице" тюрского мира, обошёл достопримечательности города и всё, что от них осталось, а также посчитал затраты на их строительство. 

Фотографии Армана Мухатова

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#Туркестан #инвестиции #строительство
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 17:17
118
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