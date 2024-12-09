Казахстан продолжает формировать свой имидж как одного из самых привлекательных направлений для путешествий, сочетая богатое культурное наследие, природное разнообразие и современные инфраструктурные решения, передаёт BaigeNews.kz. Отметим, лидерами среди популярных направлений стали город Алматы и Акмолинская область.

Акмолинская область

Туристский поток в регион по итогам 9 месяцев т.г. достиг более 1 млн туристов, в т.ч 404,7 тыс человек обслуженных местами размещения. Курортную зону Бурабай посетило 932 тыс человек. Налоговые поступления в бюджет от отрасли туризма составили 3,1 млрд тенге, рост составил 30%. По итогам 10 месяцев т.г. объем инвестиции в основной капитал составил 23,1 млрд тенге.

Алматинская область

Количество туристов за 9 месяцев 2024 года составило 384,1 тыс человек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года (322,3 тыс человек). Популярностью среди туристов пользуются государственные национальные природные парки региона "Іле-Алатау", "Көлсай көлдері", "Шарын". По итогам 10 месяцев т.г. объем инвестиции в основной капитал составил 24,4 млрд тенге.

Алматинская область активно развивает свой уникальный горный кластер, ставший одним из ключевых направлений в туристической стратегии Казахстана. В рамках утвержденной Концепции развития туристской отрасли на 2023-2029 годы разрабатывается комплексный план, который охватывает создание и модернизацию горнолыжных баз от живописного ущелья Тургень до ущелья Каскелен. Этот проект нацелен на формирование современной и востребованной инфраструктуры для горного отдыха, а также на создание новых точек притяжения, способных укрепить статус Алматинского региона как центра туризма международного уровня.

Город Алматы

По итогам 9 мес 2024 года общее количество туристов выросло на 14% (по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) и достигло 1,7 млн человек. Число иностранных туристов выросло на 24%, достигнув 507,5 тыс человек. Количество внутренних туристов составило 1,2 млн человек, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост туристского потока сопровождается увеличением инвестиций в основной капитал. За 10 месяцев 2024 года привлечено 86,6 млрд тенге инвестиций с ростом на 29,3%. Налоговые поступления от туризма составили 76,9 млрд тенге, что в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В сфере туризма города заняты 83,1 тыс. человек.

В 2024 году за счет частных средств в Алматы были открыты 25 объектов туризма, из них 15 гостиниц, 4 глэмпинга, 4 хостела и 2 гостевых дома. Также за счет частных инвестиций к 2027 году планируется завершение 30 проектов по строительству гостиниц на сумму 339,5 млрд тенге и строительство 29 туристских объектов на сумму 125 млрд тенге.

Западно-Казахстанская область

Наблюдается увеличение количества посетителей въездного и внутреннего туризма на 18% по сравнению с 9 мес 2023 г. На 2024-2026 годы сформирован пул 14 проектов в сфере туризма общей стоимостью 25 млрд тенге. Объем инвестиций в отрасль туризма по итогам 10 месяцев т.г. составил 14,5 млрд тенге, что на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Область Жетісу

В целом развитие сферы туризма в регионе основано на потенциале 5 ключевых дестинаций: озера Алаколь и Балхаш, национальные парки "Алтын-Емел" и "Жонгар-Алатау", а также горный массив Жонгарского Алатау.

За 9 мес 2024 году объекты туризма посетили более 253 тыс человек, что больше на 15% аналогичного периода 2023 года. Объем инвестиции в основной капитал за 10 мес т.г. составил 9,4 млрд тенге.

Завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Ушарал, обеспечено асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог "Талдыкорган-Ушарал" (313,5 км), запущен скоростной поезд "Тальго".

Карагандинская область

По итогам 9 мес 2024 года в отрасли туризма объем оказанных услуг составил 7 млрд тенге или 75% к показателю аналогичного периода прошлого года. Инвестиции в отрасль составили 17,4 млрд тенге.

С начала года введены в строй 7 инвестиционных проектов на сумму 4,1 млрд тенге с созданием 23 рабочих мест.

В 2025-2027 годы в сфере туризма также планируется реализация крупных инфраструктурных проектов: завершение благоустройства набережной зоны городской пляжа г. Балхаш и завершение работ по реконструкции аэропорта г. Балхаш.

Кызылординская область

За 9 мес т.г. регион принял 116,6 тыс туристов. Объем инвестиций в отрасль туризма по итогам 10 месяцев т.г. – 26,1 млрд тенге, что на 40,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мангистауская область

По официальным данным за январь-сентябрь 2024 года регион посетили 367,4 тыс туристов, что на 13% больше, чем в предыдущем периоде. Общая стоимость оказанных туристических услуг в регионе достигла 15,2 млрд тенге, увеличившись на 34,7%. Объем инвестиций в отрасль туризма по итогам 10 месяцев т.г. – 6,6 млрд тенге, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2024 году запущено 3 проекта с общими инвестициями 8,5 млрд тенге, что позволило создать 80 рабочих мест.

В период 2025-2027 гг. планируется реализация 11 проектов с созданием порядка 500 рабочих мест на общую сумму 100 млрд тенге. Местными исполнительными органами совместно с Министерством туризма и спорта разрабатывается мастер-план по развитию туристической зоны Кендерли.

Область Улытау

За 9 мес 2024 года количество туристов, обслуженных в местах размещения составило более 21,2 тыс человек, в том числе иностранных туристов более 732 человека. Оказанные услуги местами размещения составило свыше 497,9 млн тенге с ростом на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем инвестиций в отрасль туризма по итогам 10 месяцев т.г. – 2 млрд тенге, что на 50,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запущены 3 гостиничных комплекса на сумму 1 млрд тенге. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию двух гостиниц общей стоимостью 1,5 млрд тенге, установка легкой инфраструктуры и полевой навигации по историческим местам. За счет частных инвестиций в 2025 году также предусмотрены работы по благоустройству территории ручья Тасбулак и строительству автотрассы от г. Сатпаев до комплекса Жошы хан и Домбаул стоимостью 12,5 млрд тенге.

К слову, в Казахстане особое внимание уделяется развитию агротуризма, который обеспечит дополнительную занятость для 10 тыс. сельских жителей через создание глэмпингов и гостевых домов. Кроме того, планируется обновление системы классификации гостиниц и расширение полномочий местных исполнительных органов для развития инфраструктуры на территориях национальных парков.