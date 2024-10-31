Туризм в Алматы бьёт рекорды: чем город привлекает иностранцев

В Казахстане развитию туризма уделяется большое внимание. Причина проста – туризм вносит немалый вклад в экономику, становится одним из двигателей развития инфраструктуры, а также малого и среднего бизнеса на местах. Одним из лидеров по приёму иностранных туристов является Алматы. Но несмотря на свои лидирующие позиции, город испытывает ряд проблем, из-за которых увеличение туристического потока происходит не так быстро, как могло бы. В ситуации разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

В декабре 2024 года известная авиакомпания из Юго-Восточной Азии, открывавшая прямой рейс в Алматы, привезла в пресс-тур блогеров из своей страны. Думая, что на юге Казахстана тепло даже зимой, они взяли с собой осенние вещи и, прибыв в разгар декабрьских холодов в южную столицу Казахстана, сильно замерзли. Принимающая сторона в лице акимата Алматы постаралась сделать всё, чтобы согреть гостей из теплой страны чаем и кофе, но вопрос информированности туристов остался. Сейчас ответственная за продвижение Алматы организация AlmatyTourism Bureau (Visit Almaty) восполняет этот информационный пробел среди иностранцев, желающих посетить город.

"Алматы зимой тоже интересен для зарубежных гостей, но только тех, кто любит покататься на горных лыжах и сноуборде. Чарынские каньоны и Кольсай зимой не посетишь с комфортом. Поэтому мы продвигаем зимний сезон с точки зрения горнолыжных курортов. Сейчас мы по нашей статистике бронирования видим, что три периода года – весна, лето и осень – являются пиковыми с точки зрения туризма, в то время как пока, к сожалению, зима у нас является таким слабеньким местом. Мы над этим работаем. И понимая, что Шымбулак, как вы видите, загружен зимой, мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами из других баз отдыха – "Ой-Карагай", "Пионер", чтобы они тоже активно развивались, рекламируем их больше, чем это было в последнее время, чтобы иностранцы обратили всё-таки внимание не только на Шымбулак, но и на те горнолыжные курорты, которые есть за пределами города", – сказал руководитель департамента маркетинга Visit Almaty Руслан Жанабаев.

Другим слабым местом Алматы с точки зрения развития туризма является дефицит гостиниц. Как мы уже рассказывали, в городе за счёт привлечения инвесторов решают проблему: уже идёт проектирование и строительство 15 новых отелей.

По официальной статистике, за первые шесть месяцев 2024 года Алматы посетило более миллиона туристов. В 2023 году здесь побывали 2 038 417 иностранных туристов, что на 12,6% больше, чем в 2022 году, и на 52,7% выше, чем в предпандемийном 2019 году.

Но вот только методы подсчёта количества туристов недавно вызвали вопросы даже у президента страны Касым-Жомарта Токаева. Глава государства спрашивал, каким образом при подсчёте выясняют, приехал человек в командировку или в отпуск как турист, а может быть гость того или иного города просто-напросто решил навестить родственников. У простых горожан имеются аналогичные вопросы, на которые любезно согласился ответить руководитель управления статистики услуг департамента статистики по Алматы Даулет Багисов.

Он сообщил, что данные о количестве туристов собираются на основании трёх источников данных. Это анкета обследования домашних хозяйств о расходах на поездки, которую заполняют 2500 домашних хозяйств раз в год, отчёт о деятельности мест размещения, отправляемый 1500 респондентами, и анкета обследования посетителей аэропортов, железнодорожных вокзалов и автостанций (825 посетителей). В анкетах в числе вопросов респонденты отвечают о целях поездки, то есть разграничение командировочных и простых гостей Алматы происходит на основании их собственных ответов.

"У нас в электронных таблицах есть цифры по целям поездки туриста – деловые или личные поездки, то есть мы этот показатель можем отслеживать", – сказал он.

Руководитель департамента маркетинга Visit Almaty Руслан Жанабаев добавил, что в аэропорту на паспортном контроле пограничники также спрашивают иностранцев о цели поездки, отмечая ответы иностранных гостей для статистики. Он полагает, что гости города, приехавшие в командировку, ничем не хуже гостей, путешествующих в связи с отпуском. Наоборот, командировочные путешественники по статистике тратят в 2-3 раза больше отпускников.

"Когда человек приехал по работе на какую-то конференцию или мероприятие, и у него чаще всего есть время после конференции пройти по городу, осмотреть достопримечательности. К тому же, мы замечаем, что для командировок работодатели или приглашающая сторона снимают номера в хороших гостиницах, выделяют внушительные командировочные, которые гость с удовольствием тратит на сувениры и дегустацию местной кухни в ресторанах. Есть такой сегмент в туризме – MICE-туризм (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), или как его ещё называют "деловой туризм". Это как раз про людей, приезжающих в наш город в командировку. Мы у себя создали целый департамент, который продвигает туризм командировочный, видим потенциал в этом", – сказал Руслан Жанабаев.

Не секрет, что после из-за ситуации в Украине многие мировые компании, ранее базировавшиеся в России, перенесли офисы своих региональных представительств в Алматы. И это дало толчок развитию делового туризма в мегаполисе. Статистика зафиксировала, что проведение этими региональными представительствами корпоративных встреч, обучающих конференций приносит экономике Алматы неплохие доходы.

Несмотря на этот фактор, потенциал сектора делового туризма в Алматы ещё необходимо развивать. И не только с точки зрения специалистов по туризму, но и в других сферах.

Старший управляющий консультант Mastercard D&S Бауржан Джазыкбаев рассказал, что сегодня города мира борются за клиентский опыт. Его составляют факторы, на основании которых человек принимает решение, в какую страну ему поехать отдыхать. В Алматы, по его словам, есть такие позитивные вещи, как пропускная способность аэропорта, упрощение визового режима для иностранных граждан, что повлияло на то, что доля Алматы в общем поиске среди городов Центральной Азии выросла до 30%. Но есть и те моменты, которые требуют доработки.

"На мой взгляд, для улучшения клиентского опыта нужно расширение пропускной способности транспорта внутри города, в том числе канатной дороги. Уже сейчас в некоторые периоды видны очереди на Кок-Тобе и Шымбулаке, что может плохо сказаться на клиентском опыте в будущем. Это не Лувр, где тоже очереди, но есть момент эксклюзивности: у нас люди просто хотят отдохнуть на природе и очереди уже будут негативом. Также мы ожидаем сдачи в эксплуатацию строящихся отелей", – отметил эксперт.

По статистике, в Алматы туристам в первую очередь интересны опции для активного образа жизни и природные достопримечательности. Но при этом потенциал роста есть в сегментах шопинга и, как ни странно, еды. Также эксперт видит возможности для развития городских туристических маршрутов, чтобы в ТОП интересных для туристов маршрутов входили не только природные достопримечательности окрестностей мегаполиса, но и как можно больше объектов в черте города.

В Visit Almaty подчеркнули, что планируют усилить продвижение Алматы на туристических международных платформах, и конечно же, работать над позитивным клиентским опытом.