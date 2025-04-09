В 2024 году более 1 млн казахстанцев выехало на отдых за рубеж. Эта цифра растет ежегодно, например годом ранее она составила около 800 тысяч человек. Однако с позитивной статистикой растет и печальная. В последние годы участились случаи гибели казахстанцев на зарубежных курортах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В марте 2024 года 16-летний подросток скончался на Шри-Ланке после несчастного случая во время серфинга. В сентябре 2023 года казахстанский турист утонул на острове Пхукет в Таиланде. Недавно наш соотечественник разбился насмерть на мотоцикле в Таиланде. Эти трагические инциденты вызывают вопросы о причинах подобных происшествий и мерах предосторожности, которые следует принимать путешественникам.

За последние годы за границей погибли десятки казахстанцев и большинство этих трагедий, по мнению экспертов и опытных туристов можно было бы избежать. Путешественник со стажем Диана Мухитова, за плечами которой посещение десятков стран, отмечает, что одной из главных несчастных случаев, является недооценка рисков.

"Мы едем в экзотические страны, такие как Таиланд, Шри-Ланка, Турция, не зная ни языка, ни правил поведения, ни элементарных норм безопасности. Некоторые игнорируют предупреждения, другие не оформляют страховку. Но за границей даже небольшая ошибка может обернуться трагедией", — говорит она.

Девушка приводит примеры: кто-то тонет в море, не зная о подводных течениях или сезонных дождях. Кто-то погибает в ДТП, взяв в аренду автомобиль, не имея представления о местных ПДД. А кто-то теряется в горах без гида и связи.

Вторая серьёзная проблема — правовая безграмотность. Многие туристы не знают, что за границей является нарушением закона, а что нет. Диана подчёркивает, что даже в случае, когда человек ничего не нарушает, он может оказаться в затруднительном положении, если не знает, куда и как обращаться в экстренной ситуации.

"У нас нет привычки заранее проверять, как связаться с посольством, куда обратиться за медицинской помощью, как действует страховка. Эти элементарные вещи игнорируются", — отмечает путешественница.

Третья причина - отсутствие культуры осознанного туризма.

"Мы не всегда понимаем, что отдых — это не только про эмоции и красивые фотографии. Это ответственность. За себя, за тех, кто рядом, за тех, кто ждёт дома. Я всегда говорю своим друзьям перед поездками: вы не в отпуск летите — вы летите в другую реальность. А к реальности надо быть готовыми", — заключает она.

Как поясняют в Министерстве иностранных дел РК, в соответствии с Конституцией, каждый гражданин Казахстана имеет право на свободу передвижения. Это означает, что государство не отслеживает, куда, зачем и на каких условиях гражданин выезжает за границу.

"Вмешательство возможно только в том случае, если гражданин сам обращается за помощью в консульство, либо поступает официальное уведомление от властей страны пребывания", — пояснили в МИД РК.

Таким образом, ответственность за безопасность в первую очередь ложится на самого туриста, его осознанность и уровень подготовки к путешествию.

Самостоятельные туристы и риски "экономии"

Председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей обращает внимание на то, что в последние годы значительно выросло число самостоятельных туристов. Люди находят авиабилеты, бронируют отели и выезжают за границу, зачастую руководствуясь исключительно низкой ценой и без должных гарантий.

"Основная причина трагедий в том, что огромное количество людей сейчас оформляют поездки самостоятельно — визовые процедуры упрощаются, и многим кажется, что всё под контролем. Но при этом никто не даёт им гарантий. В случае чрезвычайной ситуации, всё зависит от их страховки — и действий родственников, которые вынуждены решать проблемы на месте", — говорит председатель фонда.

В таких ситуациях государственные структуры могут подключиться уже постфактум — когда произошёл инцидент, и требуется помощь в репатриации тела, возвращении гражданина или других процедурах. Но без страховки, без турагентства и без туркода эти действия могут затянуться и обойтись в крупную сумму.

Что нужно знать каждому туристу

Перед выездом за границу на отдых важно иметь страховой полис. В цивилизованных странах именно страховая компания и туроператор являются первыми, кто приходит на помощь при возникновении чрезвычайной ситуации.

В этой связи, специалисты настоятельно рекомендуют покупать туры только у официальных туроператоров и турагентств, участвующих в системе гарантирования фонда "Туристік Қамқор", проверять наличие туркода и удостоверяться в его подлинности. А также всегда оформлять страховку, покрывающую медицинские расходы. Если вы самостоятельный турист, то рекомендуется внимательно подходить к выбору страховки и сбору информации о стране пребывания.

Как оказалось, важно не только оформить страховку, но и тщательно выбрать её условия, чтобы быть защищённым в случае непредвиденных ситуаций за рубежом.

"Что касается организованных туристов, они по закону обязаны иметь страховку, включая покрытие на случай несчастных случаев. Такие страховки обеспечивают репатриацию тела, лечение или другие действия, в зависимости от условий. При покупке тура менеджеры подробно объясняют, как работает страховка, и предлагают разные пакеты. Чем шире покрытие — тем дороже страховка, но турист делает выбор сам", - поясняет Инна Рей.

Однако даже среди компаний, предоставляющих туристические услуги, встречаются недобросовестные лица. Некоторые из них сознательно вводят клиентов в заблуждение, обещая якобы "официальный" тур, но при этом не подключены к системе гарантирования. В результате туристы остаются без поддержки в случае непредвиденных обстоятельств.