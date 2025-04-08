Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил ускорить развитие туристической отрасли в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

"Туристическая отрасль должна стать новой точкой роста экономики нашей страны. Потенциал развития туризма в Казахстане очень большой. За последние 5 лет количество туристов выросло в 7,5 раз. В прошлом году нашу страну посетило свыше 15 млн человек", - сказал Бектенов.

По его словам, благодаря поручению Главы государства реализуются масштабные инвестиционные проекты в туристической сфере. В частности, новый импульс получил горный кластер Алматы и Алматинской области, развиваются горно-лыжные направления на Востоке Казахстана и модернизируется Щучинско-Боровская курортная зона.

На побережье Каспийского моря, в районе "Теплого пляжа" близ Актау, уже построены пятизвёздочный отель и тематический парк. Курортная зона Кендерли также получит развитие - в регионе планируется строительство нового аэропорта. Проводится работа по развитию агротуризма и поддержке фермеров в этом направлении.

Бектенов отметил, что правительство продолжает активную поддержку инвесторов и развитие событийного и культурного туризма. В стране проводится множество международных форумов, культурных и спортивных мероприятий, которые должны быть интегрированы в общий туристический поток. Цифровизация стала одной из ключевых задач.

Премьер-министр поручил создать единую цифровую экосистему туризма и обеспечить широкое внедрение приложения TravelStan. Также он поручил в трёхмесячный срок совместно с Минцифры утвердить план создания цифровой экосистемы; в двухмесячный срок - разработать единый календарь мероприятий совместно с акиматами; активизировать международную информационную кампанию о потенциале Казахстана; улучшить инфраструктуру и безопасность туристических объектов по всей стране.

Отдельное внимание будет уделено улучшению придорожного сервиса и безопасности туристов - от аэропортов до мест размещения и отдыха.