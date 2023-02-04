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Туристы застряли на канатной дороге горнолыжного курорта в Баянауле
В соцсетях появилось видео с висящими на подъёмнике людьми в горах. Как выяснилось, ЧП произошло на горнолыжном курорте "Мырзашокы" в Баянаульском районе Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
В ДЧС региона рассказали, что инцидент, снятый на видео, произошёл 29 января. Туристы несколько часов провисели на застрявшем подъёмнике в 20 метрах над землёй, затем их вызволили спасатели.
"Сообщение поступилло в 16:20 от отдела по чрезвычайным ситуациям Баянаульского района, что вблизи села Каражар, на горнолыжном курорте "Мырзашокы", из-за поломки ролика на канате произошла остановка канатной дороги. В результате на линии в воздухе остались шестеро человек", — уточнили в ДЧС.
В ведомстве также рассказали, что спасательную операцию проводили в два этапа и длилась она в общей сложности около двух часов.
"Специалисты ТОО "Вершина" вместе с сотрудниками ДЧС Павлодарской области с высоты ориентировочно пяти метров спасли четверых человек в 17:39 и с высоты окло 20 метров в 18:20 спустили ещё двоих. Для ликвидации ЧП были задействованы девять сотрудников и три единицы техники ДЧС Павлодарской области", — рассказали в ведомстве.
Канатная дорога на "Мырзашокы" в данный момент временно не работает.
Напомним, горнолыжную базу, рассчитанную на пять тысяч туристов, у подножья горы Мырзашокы в Баянаульском районе построили в ноябре 2018 года, однако принимать туристов объект начал в 2019 году.
Длина канатки составляет 960 метров, на ней закреплены 63 двухместных кресла. На вершину горы можно подняться в срок от 11 до 24 минут.
Фото ДЧС Павлодарской области
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