Туристы упали с дельтаплана на Алаколе
Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
112Фото: МЧС РК
В области Жетысу спасли двух человек, упавших с дельтаплана, передаёт BaigeNews.kz.
"При патрулировании озера Алаколь спасены два человека, которые при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду", - сообщили в МЧС РК.
Жертв нет. Мужчина и женщина переданы сотрудникам службы скорой помощи.