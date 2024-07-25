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  • BAIGENEWS

Туристы упали с дельтаплана на Алаколе

Сегодня, 18:06
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: МЧС РК

В области Жетысу спасли двух человек, упавших с дельтаплана, передаёт BaigeNews.kz.

"При патрулировании озера Алаколь спасены два человека, которые при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду", - сообщили в МЧС РК. 

Жертв нет. Мужчина и женщина переданы сотрудникам службы скорой помощи.

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