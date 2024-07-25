Туристы упали с дельтаплана на Алаколе

В области Жетысу спасли двух человек, упавших с дельтаплана, передаёт BaigeNews.kz.

"При патрулировании озера Алаколь спасены два человека, которые при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду", - сообщили в МЧС РК.

Жертв нет. Мужчина и женщина переданы сотрудникам службы скорой помощи.